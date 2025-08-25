Soţia lui Ionuţ Frumuşelu acuză că a trăit în teroare! “Mă amenință constant că mă omoară” Protejatul lui Dan Bursuc riscă să piardă TOTUL!

Recent v-am prezentat cum un cunoscut manelist își acuză soția că l-a trădat cu un coleg de breaslă! După ce cântărețul l-a primit în casă, l-a ajutat pe plan financiar și în carieră, protejatul lui Dan Bursuc susține că a fost înșelat. Prietenul lui l-ar fi făcut pe la spate pe artist cât timp el era plecat la cântări. Acum, soția dă cărțile pe față despre calvarul prin care a trecut cu celebrul cântăreț! CANCAN.RO deține toate informațiile despre scandalul momentului!

Dacă în urmă cu câteva zile, căntărețul a făcut o serie de dezvăluiri care îl puneau în ipostaza de victimă, iată că lucrurile nu sunt chiar așa cum par, sau mai bine zis, așa cum le descrie el! Și-a acuzat soția și prietenul că ar fi trăit împreună, iar acum femeia vine cu detalii șocante despre căsnicia cu protejatul lui Dan Bursuc!

„Mă amenință că mă omoară”

Este o poveste destul de încâlcită, dar noi o vom face să pară mai…simplă! Ionuț Frumușelu și soția sa au împreună un băiețel, Mathias. În urmă cu puțin timp, bărbatul a făcut o serie de declarații prin care o învinovățește pe soția lui de infidelitate cu Ionuț de la Moinești, coleg de breaslă cu Frumușelu. Artistul spune că atât el cât și soția lui au fost de acord, inițial, să îl primească în casă pe Ionuț de la Moinești pentru a-l ajuta, acesta fiind într-o situație dificilă, dar totul a luat o întorsătură neașteptată. Acum, soția bărbatului a dat cărțile pe față, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„Ionuț de la Moinești a fost adus în casă chiar de Ionuț Frumușelu. Nu am avut și nu am nicio relație cu el. El a fost „spionul” lui Ionuț Frumușelu, trimis să mă înregistreze și să ducă minciuni în presă. Ionuț Frumușelu m-a agresat fizic de față cu copilul, inclusiv la piscină și în mașină. Copilul meu este traumatizat. Am ajuns până la poliție, am intrat cu poliția în casă pentru că mi-a spus că mă omoară chiar dacă ajunge la pușcărie. Mi-a trimis mesaje cu amenințări de moarte și că mă desfigurează”, a declarat Simona, încă soția artistului pentru CANCAN.RO

Dacă din spusele lui Ionuț Frumușelu, înțelegem că el ar fi intentat actele de divorț, soția lui demonstrează contrariul. Mai mult decât atât, artistul ar fi un bărbat destul de violent, iar Simona, soția acestuia ne-a oferit dovezi în acest sens.

„Eu am fost cea care am depus actele de divorț, nu el. Ionuț Frumușelu a părăsit casa acum patru luni, și-a cărat bagajele și a luat și lucruri care nu îi aparțineau, ducându-le la garsoniera lui. De atunci mă amenință constant că mă omoară și că mă desfigurează. Am dovezi – mesaje și vocale. Mama lui m-a amenințat și ea că dacă depun plângere sau divorțez, vine în România și mă omoară. Mi-a trimis blesteme că „ține 5 zile post” ca să i se întâmple rău copilului meu. Mama lui l-a părăsit de la 2 ani și și-a adus aminte că are copil abia la 30 de ani, când el era căsătorit și ea a început să se bage în familia noastră. A făcut scandaluri în casă cu mama lui, au ajuns la bătaie chiar în fața mea, iar eu eram însărcinată și era să pierd sarcina din cauza lor„, a mai adăugat femeia.

Ionuț de la Moinești a fugit din casă…cu tot cu bani!

Simona, soția lui Ionuț Frumușelu s-a trezit dimineață și nu l-a mai găsit pe…Ionuț de la Moinești. Bărbatul și-a luat tălpășița și a plecat în miezul nopții, dar nu oricum, ci și cu bani în buzunar…Artistul a „împrumutat” câteva sute de lei de la soția prietenului său. 🙂

„Pe 23.08.2025, la ora 1 noaptea, a fugit ca un hoț: a scos camerele din priză, a lăsat ușa deschisă și a plecat la Ionuț Frumușelu. Mi-a furat și suma de 900 lei. A mințit că a mers acasă la Moinești, dar de fapt era la garsoniera lui Ionuț Frumușelu. Tot acest scandal cu Ionuț de la Moinești și apariția lor în presă este o înscenare pusă la cale de Ionuț Frumușelu, de Ionuț de la Moinești și de mama lui Ionuț Frumușelu. Ei au inventat minciuni, m-au denigrat și vor doar să obțină faimă prin scandaluri. Nu-i interesează copilul, sănătatea lui sau viitorul lui, ci doar să devină cunoscuți pe spatele meu și al copilului meu.”, a mai declarat Simona, soția lui Ionuț Frumușelu pentru CANCAN.RO

