Protejatul lui Dan Bursuc l-a primit în casă, dar avea să aibă șocul vieții! I-a furat nevasta!

De: Delina Filip 18/08/2025 | 14:02
Trădare fără precedent între doi artiști de la noi! După ce l-a primit în casă, l-a ajutat financiar și în carieră, ba mai mult, s-a trezit chiar și cu un proces din cauza lui, protejatul lui Dan Bursuc a fost trădat în dragoste! Bărbatul pe care l-a ajutat, l-a făcut pe la spate pe artist și, cât timp el era plecat la cântări, acesta îi făcea marcaj strâns soției. Acum, artistul și soția lui sunt despărțiți și urmează divorțul! Și asta nu este tot! Bărbatul a încercat și să-l facă de bani pe protejatul lui Dan Bursuc. CANCAN.RO are toate detaliile unei povești tare încâlcite. 

O vorbă de la noi spune „să nu muști niciodată mâna care te-a hrănit”, doar că în cazul lui Ionuț de la Moinești nu se aplică acest lucru. Ionuț Frumușelu este foc și pară pe artist după ce acesta l-a trădat, spune el, și i-a făcut avansuri soției sale. L-a primit în casă pentru a-l ajuta, dar s-a trezit în proces de divorț.

Protejatul lui Dan Bursuc, trădat de soție cu bărbatul pe care l-a ajutat!

Ionuț Frumușelu este foc și pară din cauza trădării suferite și a povestit totul, în exclusivitate. „Problemele dintre noi au devenit mai mari de când Ionuț de la Moinești s-a mutat cu noi în casă. Ne certam foarte des pentru că ei nu îi convenea că eu l-am băgat în casă, era casa ei, și era deranjată. Făcea scandal că bag în casă pe toți necunoscuții. De fiecare dată când ne certam, dădea vina pe mine că l-am adus eu în casă. Dar când o ajuta cu toate treburile casei, era bun”, începe povestea Ionuț Frumușelu.

Ionuț Frumușelu (stanga) susține că a fost trădat de soție cu Ionuț de la Moinești
Ionuț Frumușelu (stanga) susține că a fost trădat de soție cu Ionuț de la Moinești

Protejatul lui Dan Bursuc susține că el a preferat să-i facă pe plac soției, cu care era căsătorit de șase ani, și să-l dea într-un final afară din casă pe Ionuț de la Moinești. În plus, după acuzațiile făcute la adresa lui, el și partenera lui au mers la poliție pentru a depune, la rândul lor, plângere.

„Eu l-am dat afară în momentul în care am văzut că nu este în regulă, mai ales că știți și voi ce făcea. A lăsat copilul în casă singur, a plecat, se întorcea când apuca. Doamne ferește! El a mers la poliție și a susținut că l-am bătut, l-am sechestrat, dar fără dovezi, fără nimic. Soția mea a mers atunci cu mine și a spus, de fapt, cum au stat lucrurile. Am depus plângere la poliție”, a spus Ionuț Frumușelu.

După ce a ajuns să depună plângere în instanță împotriva lui și au luptat atât Ionuț Frumușelu, cât și soția lui, împotriva acuzațiior aduse de Ionuț de la Moinești, manelistul s-a separat de femeie. „La scurt timp după treaba asta, eu și soția ne-am separat. Nu știu dacă au vorbit atunci în perioada aceea sau s-au văzut, dar noi ne-am reîmpăcat pentru băiat. Am prins-o acum două săptămâni că vorbea cu un bărbat pe ascuns la telefon. Eram la psicină împreună, ea a plecat mai încolo și a început să vorbească cu cineva. Și i-am zis că vreau să văd cu cine vorbește. Nu a vrut să-mi arate, ne-am certat”spune Ionuț Frumușelu.

Ionuț Frumușelu divorțează: „M-a dat afară din casă, pe mine, tatăl copilului ei!”

Nu mică i-a fost mirarea lui Ionuț Frumușelu să afle că soția lui vorbea cu nimeni altul decât Ionuț de la Moinești. „Mie mi-a zis băiatul că ea vorbește cu Ionuț (n.r. de la Moinești). Mi-a zis că doarme în casă cu ei, că se joacă cu el. Păi dacă eu l-am sechestrat, cum de s-a întors în casa în care a fost sechestrat? Apoi mi-a spus să plec din casa ei. Practic, m-a dat afară din casă, pe mine, tatăl copilului ei. Eu m-am dus la garsonieră, ea a rămas la apartament. Ea în loc să spună că i-a prins bine, că stătea cu el cât eram eu plecat la cântări, o ajuta el. Ea pleca constant în Slobozia, de unde e mama ei, cu copilul și, de la un timp, cu Ionuț de la Moinești. Îl ține lângă ea să stea cu băiatul și m-a dat pe mine la o parte”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Ionuț Frumușelu nu are de gând să lase lucrurile așa
Ionuț Frumușelu nu are de gând să lase lucrurile așa

De asemenea, cântărețul a spus că urmează să depună actele și speră să poată divorța la notar. În caz contrar, vor merge la Tribunal.

„Eu m-am despărțit de soția mea din cauza lui și el trăiește acum cu ea în casă?! Oricum, certurile noastre din ultima perioadă au fost din cauza ei. Ea mai are antecedente, m-a înșelat și în trecut, dar treaba asta mi-a pus capac. O să o dau în judecată dacă nu vrea să divorțeze. Probabil că la Tribunal vom divorța dacă nu ne înțelegem la notar” a spus cântărețul.

