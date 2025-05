Detalii BOMBĂ din scandalul Ionuț Frumușelu` – Ionuț de la Moinești! Acuzații fără precedent, replică acidă: certificat de handicap și transplant de ficat!

La finalul anului trecut exploda bomba: doi cântăreți de la noi au ajuns la cuțite, după ce au colaborat. Unul dintre ei l-a acuzat pe celălalt de mai multe fapte grave, printre care vă reamintim: sechestrare la domiciliu, amenințare și violență. Acum, bărbatul amenințat și-a scos certificat de handicap, în urma unor probleme grave de sănătate pe care le are! Este vorba despre Ionuț de la Moinești, care este în stare foarte gravă, după scandalul cu Ionuț Frumușelu, susține el. Bărbatul nu este dispus să lase lucrurile așa. Ionuț Frumușelu își spune, însă, partea lui de adevăr! Cum l-a „săpat” cel în care a avut încredere, cel pe care l-a ajutat și l-a primit în casa lui, dar și ce are de gând acum să facă pentru a se apăra protejatul lui Dan Bursuc? Ambii cântăreți au dat declarații exclusive pentru CANCAN.RO.

Când te gândeai că Ionuț de la Moinești și Ionuț Frumușelu au îngropat securea războiului, iată că ies la iveală alte detalii, dar și reprecursiuni ale scandalului de la finalul anului trecut. Ionuț de la Moinești susține că are numeroase probleme de sănătate din cauza perioadei dificile prin care a trecut din cauza fostului său colaborator. I-a fost scos un certificat de handicap și urmează să facă transplant de ficat. Bărbatul spune că totul se datorează stresului și problemelor din trecut. Însă, cel acuzat, Ionuț Frumușelu, spune și el partea sa de adevăr.

Ionuț de la Moinești susține că s-a îmbolnăvit din cauza protejatului lui Dan Bursuc: „Am certificat de handicap”

Ionuț de la Moinești este primul care și-a spus partea sa de poveste. Bărbatul a dezvăluit că are numeroase probleme de sănătate și ne-a și trimis documentele doveditoare. „Am făcut ciroză hepatică din cauza stresului pe care mi l-a provocat Ionuuț Frumușelu. Am nevoie de transplant, voi fi pe lista de așteptare pentru transpalnt de ficat. Totul a început în luna decembrie când am început să mă simt foarte rău. Oboseam foarte repede, nu mai eram cum trebuie, amețeam, cădeam pe jos, nu puteam să stau în picioare.Am fost la Moinești la spital și mi s-a zis că starea mea este gravă. Mi-au făcut analize, investigații, mi-au spus că am probleme cu ficatul. Am descoperit că am ciroză hepatică, am splina și ficatul foarte mărite”, începe să ne povestească Ionuț de la Moinești.

Problemele de sănătate pe care le are sunt foarte grave și, cu toate că acum se află sub tratament, medicii l-au sfătuit pe cântăreț să se înscrie pe listă pentru transplant de ficat. Zis și făcut!

„Eu vin lunar la analize, mă internez câteva zile pentru tratament lunar. Am un regim alimentar strict, aveam și înainte un regim, dar acum e și mai strict. Până mă voi vindeca va dura cinci ani, există posibilitatea să mă refac. Au vrut să mă trimită la București, dar acolo sunt foarte mulți pe listă și sunt în stadiu terminal. Așa că mă vor trimite la Iași. Sunt pe lista de așteptare la Spitalul Muncipal din Iași. Am certificat de handicap, iar medicii mi-au spus că trebuie neapărat să urmez tratamentul”, a mai spus el pentru CANCAN.RO.

Bărbatul în vârstă de doar 22 de ani este pe lista de așteptare, însă spune că cel mai probabil, părinții săi se vor sacrifica pentru el, pentru a-l ajuta. În plus, Ionuț spune că nu are vicii și dă vina pe problemele pe care le-a avut în trecut cu Frumușelu că i-au declanșat stările respective și ulterior boala.

„Dacă nu voi găsi un donator, am vorbit cu părinții mei și îmi vor face ei transplant. Dacă nu va fi niciun donator, nu au ce face, se vor sacrifica. Nu au făcut încă teste și analize, dar își vor face să vedem dacă sunt compatibili, dacă pot face. Momentan așteptăm și vom vedea ce se va întâmpla. Eu nu fumez, nu beau, nu era de la mine problema, totul a pornit de la stările pe care le-am avut din cauza perioadei prin care am trecut. Stări de anxietate, atacuri de panică, leșinam și toate cred că au pornit de la problemele de anul trecut. Mama mea l-a avertizat pe Ionuț Frumușelu să aibă grijă că eu sunt bolnav, am regim. Iar el i-a spus că se ocupă soția lui de tot, dar nu era așa. Toate s-au întâmplat din cauza lui Ionuț Frumușelu”, a declarat Ionuț de la Moinești pentru CANCAN.RO.

Ionuț Frumușelu îi dă replica fostului colaborator! Ce l-a sfătuit Dan Bursuc

Contactat de CANCAN.RO, Ionuț Frumușelu și-a spus și el partea lui de adevăr. Protejatul lui Dan Bursuc contrazice tot ceea ce a declarat Ionuț de la Moinești, ci din contră, spune că a încercat să-l ajute din toate punctele de vedere.

„L-am primit pe băiatul acesta în casa mea ca să-i fac un bine, am vrut să-l ajut. Eu l-am primit ca pe un prieten în casa mea, mi-a fost milă pentru că și eu am plecat de jos și știu cum este. Am avut scandal și cu soția mea când l-am primit în casă, ea nu era de acord să băgăm străini în casa noastră. Totuși, eu am zis că îmi e milă de el și dacă pot să-l ajut, o să mi se întoarcă. L-am dus la Yaya Production la Nicki, a scos piesă. El nu știa cuvintele melodiei pe care trebuia să o înregistreze. Și Nicki mi-a zis că nu este serios deloc băiatul acesta”, a spus Ionuț Frumușelu.

Ionuț Frumușelu susține că are numeroase filmări de pe camerele de supraveghere din casa lui în care se vede clar că nu l-a sechestrat sau lovit niciodată pe Ionuț de la Moinești.

„El îmi aduce acuzații că l-am sechestrat și se vede clar că el venea și pleca când voia el din casa mea, eu am camere. Cu ce să-l tâlhăresc, că el nu avea una de un leu. Eu am două case, mașini, serviciu, am carte de muncă, studii terminate, doi copii. Ce interes aveam eu la el? Băiatul acesta lansează aceste acuzații false, să mă dea în judecată dacă este așa cum zice el. De ce credeți că nu o face? El mi-a dat cerere de prietenie, din nou, voia să se bage iar în seamă cu mine. Eu am treburi mult mai importante de făcut, nu să stau să îl contrazic pe Ionuț de la Moinești”, mai declara fostul lui Carmen de la Sălciua.

În plus, Ionuț Frumușelu susține că și Dan Bursuc a fost deranjat de ceea ce a declarat Ionuț de la Moinești și l-a sfătuit pe favoritul său să meargă pe cale legală.

Eu am vorbit și cu mentorul meu, cu Dan Bursuc, iar el m-a sfătuit să merg în instanță. Domnul Dan Bursuc a fost deranjat de ceea ce a spus Ionuț de la Moinești. El s-a chinuit și a muncit să-mi facă imaginea și vine băiatul asta și strică tot. Eu nu am făcut asta pentru că sunt un om prea cu bun simț, dar băiatul acesta caută atenție și se leagă de numele meu.

I-am spus că la început din muzică nu poți să te întreții. Eu colaborez cu Dan Bursuc, scot piese, dar lucrez și la Metrorex. El i-a spus mamei lui că se va angaja aici în București, lucru care nu s-a întâmplat. Și Nicki mi-a zis că nu este serios deloc băiatul acesta” , a spus Ionuț Frumușelu.

