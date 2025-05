Soțul jurnalistei care care a căzut de la etajul 5, împreună cu fiica sa, rupe tăcerea: „În legătură cu procesul nostru, precizez că...”

După tragedia cutremurătoare din Sectorul 2, în care o fostă jurnalistă și fiica de 7 ani au căzut de la etajul 5, fostul soț al acesteia face primele declarații. Prin intermediul avocatului său, bărbatul a transmis un mesaj ferm în care demontează o serie de informații vehiculate în spațiul public.

Un incident teribil a zguduit Bucureștiul: o fostă jurnalistă, cunoscută pentru activitatea sa la România TV și Realitatea TV, a căzut împreună cu fiica de doar 7 ani de la etajul 5 al unui bloc din Sectorul 2. Tragedia a avut loc marți, 20 mai, iar informațiile au șocat o țară întreagă.

Fetița a fost găsită în stare critică și transportată de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, în timp ce mama a supraviețuit în mod miraculos, impactul fiind atenuat de mai multe mașini parcate sub balcon. Primele informații vehiculate în presă susțineau că femeia suferea de depresie și că s-ar fi aflat în mijlocul unui proces tensionat pentru custodia copilului.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | Jurnalista de la RTV și Realitatea a căzut împreună cu fetița ei de 7 ani de la etajul 5 al unui bloc din Capitală

În timp ce ancheta este în plină desfășurare, iar opinia publică este marcată de acest eveniment șocant, fostul partener al jurnalistei rupe tăcerea și oferă o altă perspectivă asupra situației de familie. Potrivit acestuia, relațiile dintre ei nu erau conflictuale, iar în ciuda despărțirii, totul s-a desfășurat pașnic.

„Nicio clipă nu am indicat faptul că soția mea ar fi urmat un tratament medicamentos. Fac precizarea că nicio clipă nu a existat un proces de divorț. În legătură cu procesul nostru, precizez că aceasta s-a încheiat pe cale amiabilă, iar cu doar două zile înainte de accident, atât eu, cât și concubina mea am fost împreună în parc cu fetița noastră. De asemenea, relația noastră de concubinaj s-a încheiat tot pe cale amiabilă”, a transmis bărbatul, prin avocat.

Declarația vine în contextul în care mai multe surse din presă au relatat că femeia suferea de depresie și ar fi fost implicată într-un proces dur pentru custodia copilului. Bărbatul infirmă aceste detalii și insistă că a avut întotdeauna acces la fiica lor, fără restricții sau condiționări.

„Reiterez că nicio clipă nu am declarat faptul că am „obligat-o” să meargă la psiholog. Ea este o femeie exemplară în calitate de mamă și întotdeauna am avut acces la copil, fără să-mi fie condiționată în vreun fel întâlnirea cu fetița mea”, a adăugat acesta.