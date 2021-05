Soțul Mariei Macsim Nicoară, noi declarații șocante „Am auzit când a căzut, dar n-am văzut că dormeam”

Codrin Nicoară este principalul suspect în cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Deși spune că este total nevinovat, soțul artistei a sunat la salvare abia la opt ore după căzătura acesteia pe scările casei.

Codrin Nicoară continua să susțină cu tărie că nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat cu soția lui.

„În momentul în care a căzut, eu nu am văzut. A fost o singură dată Poliția, două persoane. Le-am arătat unde a căzut. Am găsit și niște urme de vomă pe perete. A vomitat pe perete înainte de a cădea și ulterior pe covor, acolo unde a căzut.

Nu avea nicio afecțiune înainte de asta. Cred că a făcut un puseu de tensiune. Nu ne-am certat înainte. Ea a fost în vizită la părinții ei, am mai stat un pic de vorbă. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 9 am zis că mă retrag. După aia, na, știu că a făcut duș”, a declarat Codrin Nicoară.

VEZI ȘI: Noi detalii în cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Soțul ar fi amenințat-o și ar fi maltratat-o constant

„Ori s-a dezichilibrat, ori i s-a făcut rău”

Pianistul spune că nu a văzut întreaga scenă, ci doar a auzit.

„Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcată în pijamale, deci iar se schimbase. Cred că i s-a făcut rău. Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările astea nenorocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos, pe covor. Avea și farfuria în mână. Ori s-a dezichilibrat, ori i s-a făcut rău. Eu am găsit-o jos pe covor. Eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam”, a continuat soțul mezzosopranei.

Apropiații mezzosopranei au declarat că cei doi aveau o relație destul de tumultuoasă, el fiindu-i infidel de ceva vreme cu o altă femeie. Mai mult, bărbatul ar fi agresat-o fizic deseori în certurile pe care le aveau.