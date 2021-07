Southgate își laudă elevii pentru parcursul de la EURO 2020: „Dacă suntem în semifinale, este ca urmare a stării noastre de spirit, a solidarităţii noastre!”

Gareth Southgate, selecţionerul reprezentativei Albionului, a declarat la conferința de presă care a urmat sfertului de finală Anglia – Ucraina, (scor 4-0), că jucătorii au realizat o performanţă superbă, prin accederea în semifinale la EURO 2020.

„Jucătorii au oferit o performanţă superbă. Au jucat cu elan până la final, am putut să-i protejăm pe cei care aveau cartonaşe galbene şi care riscau o suspendare pentru semifinale. Dacă suntem în semifinale, este ca urmare a stării noastre de spirit, a solidarităţii noastre. Calitatea jucătorilor, desigur, este importantă, dar am văzut multe echipe ieşind din acest turneu pentru că nu aveau spiritul pe care îl are acest grup. Nu am fost niciodată în finala la EURO, astfel că este o nouă oportunitate de a scrie o pagină de istorie”, a declarat Gareth Southgate.

Căpitanul Harry Kane, cel care a semnat o dublă în minutele 4 și 50 ale acestui sfert de finală a spus că în ciuda diferenței înregistrată pe tabela de marcaj, Ucraina a pus probleme în jocul de la Roma.

„Ucraina ne-a creat probleme, a trebuit să ne adaptăm. Dar am marcat un al doilea gol la începutul reprizei a doua şi apoi am păstrat bine mingea. Am ştiut cum să închidem meciul şi am evitat cartonaşele galbene. Suntem pe drumul cel bun, dar încă mai avem de lucru. Avem o semifinală de jucat la Wembley, este un moment minunat, dar vrem să mergem până la capăt. În prezent totul merge bine şi asta ne dă încredere, dar ne vom confrunta cu o echipă dificilă, cu Danemarca, o formaţie care are calitate şi pe care va trebui să o studiem. Vom avea sprijinul a 60.000 de spectatori, vrem să îi facem mândri”, a afirmat Harry Kane.

În semifinale, Anglia va întâlni Danemarca. Partida se va disputa pe 7 iulie de la ora 22:00 la distanță de 24 de ore după prima semifinală dintre Italia și Spania. Finala EURO 2020 va avea loc duminică, 11 iulie, de la ora 22:00 pe „Wembley”, stadion care va găzdui și cele două semifinale.