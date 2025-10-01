Spectacolul realizat de Fuego în cadrul Festivalului Mamaia 2025, acum și pe televizor. Unde poate fi urmărit

Paul Surugiu Fuego a făcut senzație din nou! Artistul și-a demonstrat încă o dată carisma și talentul unic în cadrul Festivalului Mamaia 2025. Unde poți urmări recitalul? Află în articol!

Artistul a făcut un spectacol grandios și și-a celebrat ziua de naștere pe scena Festivalului Mamaia 2025! Concertul a fost ca un omagiu de muzică ușoară, în variantă pop-simfonică, alături de Orchestra Simfonică a festivalului și de Corul de copii Allegretto, dirijor Cristian Obrejan.

Spectacolul lui Fuego poate fi urmărit pe televizor

Prima parte a acestui recital de anvergură poate fi urmărită începând de această sâmbătă la ora 21.00 și duminică la ora 15.00, la TVR2. De asemenea, partea a doua poate fi urmărită în weekend-ul viitor de la aceleași ore și în aceleași zile.

Paul Surugiu Fuego a creat o atmosferă unică, o gală a muzicii ușoare românești, cu parte din șlagărele lansate la Mamaia, dar și cu șlagăre de neuitat ale românilor, cu multe surprize inedite, efecte, energie bună, nostalgie și desigur, cu șlagărele sale atât de iubite și apreciate.

Fuego a revenit pe această scenă după 32 de ani în care a devenit unul dintre cei mai importanți promotori ai stilului, prin activitatea sa și prin emisiunea pe care o moderează de șapte ani la TVR 2. A fost o reverență în fața trecutului, prin sonorități pop simfonice, cu glasuri de copii și vocea celui care este un vector de imagine în prezent pentru acest gen, reușind să umple de două ori pe an Sala Palatului!

Printre invitatele speciale ale lui Fuego, alături de care acesta a cântat în duet de-a lungul timpului se numără:

Marina Florea- câștigătoarea trofeului din 1983

Gina Pătrașcu- câștigătoarea trofeului în 1983

Simona Florescu- câștigătoarea trofeului din 1985

Ileana Șipoteanu- laureată în 1986 și 1987

Sanda Ladoși și Denis Ștefănescu- laureate în 1988

Carmen Trandafir- câștigătoarea trofeului în 1991

Lidia Buble

