Spike a lăsat-o de izbelişte, dar Livia a găsit rapid soluţia! Fosta soţie a lui Bordea s-a aplecat şi… a intrat direct în joc

De când nu mai are un bărbat adevărat lângă ea, așa cum era Bordea, Livia a învățat să se descurce singură în toate situațiile. Nu că înainte nu ar fi fost independentă, dar acum nu mai are pe cine să cheme când se strică mașina, cine să se ocupe de lucrurile „bărbătești” sau cine să îi rezolve micile probleme tehnice. Bine… are. Doar că partenerul său actual, Spike, e mega ocupat. Sau cel puțin asta pare după acțiunile întreprinse de ea. Așa că a cam trebuit să-și suflece mânecile și să intre direct în joc. CANCAN.RO are imagini recente cu demonstrația de forță fizică a fostei soții a comediantului.

Într-o dimineață obișnuită, de curând, în timp ce își bea cafeaua, Livia și-a dat seama că ceva nu era în regulă cu mașina ei. O ușoară vibrație, un sunet ciudat – semne clare că trebuia să facă o vizită la service. Înainte, poate l-ar fi sunat pe Bordea să arunce o privire sau să rezolve problema, dar acum nu mai are acest „lux”. Spike e toată ziua la studio, na… Așa că și-a luat cheile, și-a prins părul într-o coadă lejeră și a plecat spre atelierul auto, hotărâtă să rezolve situația pe cont propriu.

Fosta lui Bordea şi-a rezolvat singurică treburile

Ajunsă acolo, a explicat mecanicilor ce simțea la mașină, dar, evident, a trebuit să facă mai mult decât să vorbească. Unul dintre ei i-a cerut să se aplece și să îi arate exact despre ce este vorba. Așa că Livia, îmbrăcată într-o ținută casual, dar stilată, s-a aplecat lângă roți, arătând cu degetul zona cu probleme. Între timp, mecanicii schimbau priviri rapide între ei, poate surprinși că o femeie știe să explice atât de clar o problemă tehnică.

După ce și-a lăsat mașina în mâinile experților, a făcut ceea ce orice femeie inteligentă ar face în astfel de situații – a decis să transforme ziua într-o sesiune de răsfăț personal. Și unde altundeva dacă nu la mall?

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a chemat un taxi și s-a îndreptat spre centrul comercial. Dacă tot trebuia să aștepte câteva ore până să își ia mașina înapoi, măcar să își facă timp pentru ea însăși. Câteva magazine, un prânz delicios și, de ce nu, poate și un tratament de înfrumusețare – pentru că, indiferent cât de „bărbătește” trebuie să se descurce în unele situații, asta nu înseamnă că trebuie să își neglijeze feminitatea.

Livia a înțeles un lucru esențial în tot acest timp: viața merge înainte, indiferent de situație. Chiar dacă nu mai are pe cineva care să îi preia din responsabilități, a demonstrat că poate face față singură. Și nu doar că se descurcă, dar o face cu stil.

