Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre

Mohammadi, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi au fost găsiți vinovați de uciderea a doi polițiști în atacuri separate petrecute în Qom. Potrivit Tasnim, o agenție de știri semi-oficială asociată cu Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), aceștia au fost condamnați și pentru „moharebeh” – război împotriva lui Dumnezeu – una dintre acuzațiile pe care Iranul le folosește pentru a pronunța sentințe de moarte împotriva protestatarilor și oponenților Republicii Islamice.

Iranul a executat joi, 19 martie, trei bărbați acuzați că au ucis polițiști în timpul protestelor din ianuarie. Organizațiile pentru drepturile omului au afirmat că cei trei, printre care se afla și un tânăr sportiv de 19 ani – care participase la competiții internaționale de lupte, au fost executați fără un proces echitabil și că mărturisirile lor au fost obținute prin tortură.

Motivul pentru care sportivul de 19 ani a fost executat

Acestea au fost primele execuții prin spânzurare efectuate de Iran în legătură cu demonstrațiile naționale, care au fost întâmpinate cu o represiune brutală din partea autorităților. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi și Saeed Davoudi au fost spânzurați în orașul Qom, la sud de Teheran, după ce au fost condamnați pentru infracțiunea capitală de a fi purtat „război împotriva lui Dumnezeu”, cunoscută în legislația islamică iraniană drept „moharebeh”.

Moartea lor a survenit la o zi după ce Iranul a executat un cetățean cu dublă cetățenie iraniană și suedeză. Kouroush Keyvani a fost spânzurat după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Israelului, a declarat agenția de știri judiciară iraniană Mizan Online.

Bărbatul ar fi fost arestat în timpul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel din iunie anul trecut. „Este clar pentru noi că procesul juridic care a dus la execuția cetățeanului suedez nu a fost unul echitabil”, a declarat ministrul de externe al Suediei într-o declarație.

Protestele, care s-au extins, potrivit unor surse, în 180 de orașe și localități din toate cele 31 de provincii, au fost declanșate de furia provocată de prăbușirea monedei iraniene și de creșterea vertiginoasă a costului vieții.

Acestea s-au extins rapid, transformându-se în cereri de schimbare politică și au devenit una dintre cele mai serioase provocări la adresa establishmentului clerical de la revoluția islamică din 1979.

Deși blocarea aproape totală a internetului și a serviciilor de comunicații a îngreunat aflarea informațiilor despre ceea ce se întâmpla în țară, protestatarii au declarat pentru BBC că represiunea sângeroasă a forțelor de securitate a fost fără precedent.

Potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (Hrana), cu sediul în SUA, cel puțin 7.000 de persoane au fost ucise în timpul represiunii din ianuarie, dintre care 6.488 de protestatari și 236 de copii.

