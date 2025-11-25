Sportivi români, umiliți în Mexic! Au fost expulzați încă din aeroport

Un grup de sportivi români, calificați la Campionatul Mondial de Pescuit din Caiac, au trecut printr-o experiență pe care o descriu drept una dintre cele mai dificile din cariera lor, după ce autoritățile mexicane le-au refuzat accesul în țară. Iată ce au pățit aceștia!

Echipa, care se deplasa în America Latină pentru a participa la competiția internațională, a fost oprită încă din aeroportul de sosire, unde procedurile de control s-au transformat rapid într-un șir de neclarități și situații tensionate.

Sportivi români, umiliți în Mexic!

Potrivit informațiilor furnizate de Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, motivul invocat de autoritățile mexicane ar fi lipsa unei dovezi tipărite care să ateste plata cazării pentru perioada oficială a concursului. Deși sportivii aveau documente referitoare la rezervările făcute pentru zilele de antrenament și confirmări de plată transmise organizatorilor competiției, acestea nu ar fi fost considerate suficiente la controlul de frontieră. În plus, echipa susține că achitase integral cheltuielile logistice, bilete de avion, cazare și închirierea echipamentelor, în valoare totală de peste 30.000 de euro.

Situația s-a complicat în momentul în care sportivii au fost conduși într-o zonă specială a aeroportului pentru verificări suplimentare. Aceștia spun că le-au fost reținute telefoanele și documentele personale, iar comunicarea cu personalul de frontieră a fost limitată. Timp de mai multe ore, nu li s-ar fi oferit informații clare despre motivele pentru care au fost opriți sau despre ce urma să se întâmple mai departe.

„Ulterior, au fost urcaţi într-un avion cu destinaţia Spania şi li s-a transmis că nu au dovadă tipărită că au plătit cazarea pentru perioada oficială a competiţiei. Sportivii români au prezentat însă dovada rezervării pentru perioada de antrenament, confirmarea plății către Federația Mexicană de Pescuit, precum și scrisoarea oficială de invitație la campionat. Cu toate acestea, documentele nu au fost acceptate. După 12 ore de stat în vamă, cu luat telefoanele şi oarecum, cu ghilimelele de rigoare, sechestraţi, au fost expulzaţi în Spania, locul de unde au venit, pentru că din România au făcut escală în Spania. Ei aveau invitaţie pentru perioada 30 noiembrie – 6 decembrie, perioada de desfăşurare a competiţiei, iar ei au ajuns cu câteva zile înainte pe motiv că trebuiau să se antreneze, lucru perfect normal. Ei aveau plătită cazarea, bilete de avion, absolut tot, inchirierea caiacelor. O cheltuială de peste 30.000 de euro”, a transmis Mugurel Drăgănescu, preşedinte executiv al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

După o perioadă prelungită de așteptare și incertitudine, autoritățile au decis expulzarea lor către Spania, țara în care echipa avusese escală înainte de a ajunge în Mexic. Decizia i-a prins complet nepregătiți pe sportivi, care sperau ca documentele suplimentare prezentate sau invitația oficială la campionat să fie suficiente pentru rezolvarea situației.