Sportivul care a devenit tată de 5 ori într-un an! Are deja 12 copii și vrea să îl facă pe al 13-lea

De: Daniel Matei 28/08/2025 | 14:16
Jucătorul de fotbal american Tyreek Hill este din nou în atenția presei după ce a anunțat că plănuiește să devină iar tată. Anunțul nu ar fi unul neobișnuit, însă ceea ce atrage atenția este faptul că acesta ar avea deja 12 copii, toți cu femei diferite.

Mai mult, el a devenit tată de cinci ori anul acesta, de fiecare dată cu o altă femeie. Iar acum, el și noua sa soție, Keeta Vaccaro, au anunțat că plănuiesc să aibă încă un copil împreună, scrie Daily Mail. Cei doi au făcut anunțul pe TikTok.

Vaccaro și Hill au o relație din ianuarie 2021, iar în noiembrie anul trecut s-a născut fiica lor, Capri.

Tyreek Hill ar avea 12 copii

Numărul de copii nu este oficial, de fapt, ci mai mult o supoziție a presei. Nu este foarte clar câți copii are Hill, dar în iunie, un tribunal din Florida l-a declarat pe starul NFL tatăl unei fetițe, ridicând numărul neoficial de copii la șapte, cu patru femei diferite la acea vreme.

Înainte de decizia instanței din iunie, Hill plătea deja 13.500 de dolari pensie alimentară lunară pentru cei trei copii ai săi cu fosta logodnică Crystal Espinal.

Într-un proces separat de paternitate din comitatul Broward, intentat anul trecut, el a fost declarat tatăl lui Soul Corazon Hill, născut în februarie 2023.

Tyreek Hill plătește sume uriașe ca pensie de întreținere

Sursa foto: Profimedia

Mama băiatului, Brittany Lackner, în vârstă de 30 de ani, a declarat că oferta sa inițială de 2.500 de dolari pe lună nu a fost „deloc bună” pentru cineva cu un salariu de 30 de milioane de dolari. Ulterior, însă, cei doi au ajuns la o înțelegere confidențială.

Camille Valmon, în vârstă de 33 de ani, a confirmat anul trecut pentru presă că Hill este și tatăl fiului ei, Tyreek Hill Jr., născut în martie 2023.

„Este un tată grozav nu doar pentru fiul nostru, ci pentru toți copiii lui”, spunea ea la acea vreme.

El nu a confirmat și nici nu a infirmat numărul vehiculat în presă, ci a insistat:

„Nu contează câți copii am. Oamenii nu vor putea spune că Tyreek nu are grijă de copiii lui”.

