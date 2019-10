Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva și-au botezat băiețelul. Fericitul eveniment a avut loc în mare secret

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au devenit părinții unui băiețel, în luna mai a acestui an. Așa cum s-a întâmplat și în cazul căsătoriei lor, creștinarea micuțului a fost făcută în secret și abia acum s-a aflat unde și când a avut loc.

Se pare că botezul lui Alexandru a avut loc pe 22 septembrie, la un restaurant de lux din Capitală, potrivit Spynews.ro. Alături de cele două vedete la eveniment nu au fost sute de invitați, ci familia și prietenii foarte apropiați. Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva și-au dorit discreție în ceea ce privește acest moment important din viața lor.

Viața celor doi s-a schimbat de când a apărut pe lume micuțul Alexandru

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului (…)

Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate.

Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume…”, a mărturisit Lavinia.

S-au căsătorit în secret

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu iubita lui, Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, anul trecut, la începutul toamnei. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria!

Nici prietenii apropiaţi nu au avut habar de nimic. Ei au fost chemaţi la un hotel din Balcic, sub un anume pretext. Li s-a spus că artistul îşi va sărbători ziua de naştere în avans, printr-o petrecere. Numai că primele semne de întrebare au apărut la acel moment, pentru că Ştefan este născut pe 18 octombrie.

Chiar şi aşa, invitaţii au "muşcat " nada, dar s-au trezit în faţa faptului împlinit, adică la nunta lui Ştefan cu Lavinia. Petrecerea a fost extrem de reuşită, mai ales că invitaţii au fost cu atenţie selectaţi pentru evenimentul care s-a vrut intim şi… secret!