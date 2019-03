Ștefan Stan s-a despărțit definitiv de Bianca, după 2 ani de relație. Motivul pentru care s-au separat

Ștefan Stan și Bianca, partenera care i-a fost alături în ultimii doi ani, au decis să meargă pe drumuri separate în viață la finalul anului trecut, însă, ulterior s-au împăcat. Astăzi, cântărețul a dezvăluit că s-a despărțit definitiv de femeia care era mai tânără cu 22 de ani decât el. De asemenea, artistul a vorbit despre motivul pentru care s-au separat.

Ștefan Stan s-a despărțit definitiv de Bianca, femeia care era mai tânără cu 22 de ani decât el

Prezent într-un platou de televiziune, Ștefan Stan a mărturisit că el și Bianca au hotărât să nu mai formeze un cuplu, deși, în urmă cu doar două săptămânio, ei păreau extrem de fericiți și erau foarte afectuoși unul față de celălalt, ba chiar își arătau iubirea pe care și-o poartă în mod public. În legătură cu motivul despărțirii, artistul a spus că ar fi: “din prea multă dragoste” și a subliniat că nu diferența de vârstă foarte mare a fost devină. Potrivit declarațiilor sale, la 19 ani, Bianca este o femeie foarte matură și are multe, multe calități.

“Imprevizibilul, cred că ăsta e răspunsul. Din prea multă dragoste. În ciuda diferenței foate mari de vârstă, ea are o înțelepciune și o rațiune foarte mișto. Doar că așa s-a decis. Momentan, nu mai suntem împreună. Am trăit doi ani de zile foarte frumoși. Amândoi am stat de vorbă ca doi oameni maturi. Cred că e prima mea relație care se termină fără tensiune. A fost foarte relaxant, foarte firesc”, a declarat Ștefan Stan în cadrul unei emisiuni TV.

Ștefan Stan (41 de ani), câștigătorul primului sezon al emisiunii Vocea României, a avut o relație tumultoasă cu Andreea Mantea. Ulterior, cântărețul a trăit o poveste de dragoste alături de Diana Neacșu, femeia care a fost la un pas de a-l face tătic pentru prima oară. Din păcate, aceasta a pierdut sarcina în 2014 și ușor, ușor relația lor s-a răcit, astfel că, un an mai târziu, s-au despărțit.