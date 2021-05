Stela Bizdu a născut în secret al doilea copil: “Ea este Maria. Amândouă suntem bine”. Ipostaza copleșitoare în care s-au pozat pe patul de spital

Clipe de fericire infinită și iubire pură în familia fotomodelului Stela Bizdu! Simpatica blondă a născut în secret al doilea copil, iar în această după-amiază a decis să publice prima poză împreună. Ipostaza copleșitoare în care mămica s-a pozat cu bebelușul pe patul de spital i-a emoționat pe apropiați, dar și pe fani.

Stela Bizdu a născut în secret o fetiță de nota 10

Fiica Stelei Bizdu a venit pe lume cu 18 zile înainte de ziua de naștere a mamei sale. Diva a ales să nască la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Filantropia”, iar azi, ea a împărtășit una dintre imaginile pe care le-a imortalizat cu mica ei prințesă în brațe.

“Dragii mei, Ea este MARIA și s-a născut pe 10 mai (ieri) la ora 9:40💗💗💗 Nu se poate descrie în cuvinte sentimentul pe care îl am în aceste momente. Am plâns și am râs în același timp… Amândouă suntem bine și abia așteptăm să plecăm acasă la tati și frățiorul mai mare, Ianis. Vă pupăm cu drag!😘”, a scris fericita mămică la descrierea imaginii de mai jos, pe care a postat-o pe contul ei de Instagram.

Printre primele persoane publice de la noi care au felicitat-o se numără Ana-Maria Mocanu, care i-a lăsat următorul mesaj: “Să vă trăiască minunile! ❤️”; Ianis, fiul Stelei Bizdu și al soțului ei, a împlinit cinci anișori pe 17 ianuarie.

Stela Bizdu, un val de felicitări și gânduri senine pentru ea și micuța Maria

“Felicitări! Să vă trăiască prințesa, născută de ziua Regalității!😘”, “Dumnezeu să vă ajute!… Să vă trăiască MINUNEA ❤️❤️❤️❤️”, “Felicitări!! Să fiți sănătoase! 🎉🌸”, “Wow, ce frumos! Multă sănătate și ție, și prințesei ❤️”, “Felicitări, mămico! ❤️” sunt doar cinci dintre sutele de comentarii strânse de poza de album de mai sus.

Stela Bizdu va împlini 38 de ani peste mai bine de două săptămâni, mai exact pe 28 mai. Accidentul tragic în urma căruia și-a pierdut piciorul stâng s-a produs pe 7 iulie 2018, iar martori la scenele înfiorătoare au fost fiul ei, care pe atunci avea 2 ani și jumătate, sora ei și cu fetițele sale.

“(…). Despre munca mea, e mai mult pe perioada verii, mă ocup mai mult de partea administrativă. Sunt fermier, însă munca de teren o face soţul. Eu consider că am primit o a doua şansă la viaţă. Înainte eram ca orice altă femeie, aveam probleme închipuite. Eram mai superficială, recunosc.

Acest accident, această lecţie de viaţă pe care am primit-o m-a trezit la realitate şi acum vreau să le sfătuiesc pe fete, domnişoare, doamne, să privească întotdeauna partea plină a paharului, să se iubească pe ele, să se accepte asa cum sunt, cu calităţi şi defecte. Pentru că dintr-o dată, într-o fracţiune de secundă nu ştii ce-ţi rezervă viaţa. În cazul meu, m-am trezit în urma unui accident fără un picior. Totuşi, de când privesc cu pozitivism viaţa mi se întâmplă numai lucruri bune, iar totul porneşte din interior şi se vede la exterior”, a mărturisit fotomodelul în cadrul unui interviu oferit pe 8 martie 2021 la Antena 1, relatează observatornews.ro.

Stela Bizdu a mers în Anglia ca să îi fie fixată o proteză performantă pentru care a plătit 15.000 de lire. Indemnizația de handicap pe care o primește de la statul român este de nici 100 euro.

Sursa foto: Facebook & Instagram