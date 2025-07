Steluța din Arad s-a angajat badantă în Italia pentru un ban în plus. De necrezut ce a pățit după ce a început munca

Mulți sunt românii care pleacă în străinătate în căutarea unui viitor mai bun. Iar multe dintre românce ajung să îngrijească bătrâni în alte țări. Este și cazul Steluței, o româncă din Arad, care lucrează la Trento, în nordul Italiei. Însă, după ce a început munca a avut parte de o întâmplare dramatică și trage acum un semnal de alarmă. Ce a pățit femeia care s-a angajat badantă în Italia pentru un ban în plus?

Asemenea multor români, Steluța a luat calea străinătății în căutarea unui viitor mai bun. Și-a găsit de muncă în Italia și de ceva timp lucra ca badantă. Avea grijă de o bătrână, câștiga bani frumoși, însă acum totul s-a transformat într-un coșmar. Ce a pățit românca?

(CITEȘTE ȘI: O moldoveancă s-a angajat badantă în casa unei pensionare de 85 de ani. Într-o zi, a lăsat-o singură pe bătrână și s-a dus la shopping. Ce a găsit după 3 ore, când s-a întors)

Așa cum spuneam, Steluța s-a angajat ca badantă, în Trento, în nordul Italiei. Avea în grijă o bătrână și lucrurile mergeau bine, până într-o zi nefastă. Deși era liberă, Steluța a vrut să o ajute pe bătrână să se pregătească de vizita familiei, însă asta a costat-o scump.

O mișcare greșită a dus la un accident tragic. Încercând să susțină bătrâna, românca și-a rupt o vertebră la coloană, iar acum este imobilizată la pat.

Am ridicat bătrâna, sau mai bine zis am încercat să o ridic și mi-am rupt o vertebră la coloană. Acum sunt imobilizată la pat și nu știu cum va fi după, sper să fie bine. Gândiți-vă la sănătatea voastră!”, a povestit românca, în mediul online.

Steluța a povestit că a încercat să o ajute pe bătrâna de o avea în grijă să se ridice. Însă, efortul a fost prea mare, iar spatele româncei a cedat. Femeia și-a rupt o vertebră la coloană și totul s-a transformat într-un coșmar. Acum ea este cea care are nevoie de ajutor, căci este imobilizată.

„Duminică dimineața, deși aveam zi liberă, pregăteam bătrâna pe care o am în îngrijire ca la ora 8:00, când vin familiarii, să fie totul în ordine: bunica spălată, îmbrăcată și gustarea de dimineață luată.

Din păcate, de la masă până la canapea, sărăcuța nu au mai ținut-o picioarele și cum o țineam de braț am simțit că o să cadă. Atunci am încercat să-i încetinesc căderea, altfel nu știu ce se s-ar fi întâmplat.

Apoi am vrut să o ridic, dar are peste 80 de kilograme și nu am reușit pentru că mi-a cedat spatele. Am anunțat familia și ambulanța, târându-mă după telefon cum am putut și la ușă, să o descui.

Știu, nu trebuia să o ridic singură, dar cum mai toate facem lucrul ăsta, am gândit: Vai de mine, ce o să spună familiarii? Apoi, am reacționat astfel din instinct, compătimesc bătrânii, sunt precum copiii, păcat că familiarii nu ne înțeleg. Sau poate nu vor. Dar asta-i viața…”, a mai spus românca, potrivit Rotalianul.