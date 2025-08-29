Sting, dat în judecată de foștii săi colegi de trupă! Totul a pornit de la bani

Cântărețul britanic Sting a fost dat în judecată de foștii săi colegi din trupă The Police pentru că ar fi încălcat anumite înțelegeri pe care le avea după ce a părăsit formația.

Ajuns la 73 de ani, Sting, pe numele său real Gordon Sumner, este acuzat de chitaristul Andy Summers și toboșarul Stewart Copeland, că a uitat să le achite redevențele cuvenite din drepturile de autor. Potrivit The Guardian, foștii săi colegi de trupă reclamă faptul că Sting ar fi încasat bani pe mai multe piese comune, fără însă să împartă veniturile.

Sumele vehiculate se ridică la câteva milioane de lire sterline. Trupa The Police și-a început activitatea în 1977 iar în 1986 grupul dispărea de pe piață. Cei trei artiști s-au dedicat unor cariere solo.

Motivul despărțirii a fost o combinație de neînțelegeri pe teme artistice, iar principalii artizani ai certurilor au fost Sting și Copeland.

„Din cauza impasului în negocierile purtate cu Gordon, foștii artiști ai trupei The Police s-au adresat Curții Supreme din Marea Britanie pentru a media acest conflict. Nerespectarea drepturilor de autor este o acuzație gravă și implică despăgubiri de milioane atunci când se va demonstra”, au transmis avocații care-i reprezintă pe Summers și Copeland.

O carieră meteorică

Așa cum s-a văzut ulterior, dintre toți trei, Sting a înregistrat cel mai mare succes comercial. Perioada în care a activat în trupa The Police a vândut împreună cu colegii săi peste 75 de milioane de copii ale albumelor înregistrate.

Se estimează că Sting încă primește 500.000 de lire săptămânal pentru piesa „Every Breath You Take”, considerată cel mai bine vândut single din 1983. Cu toate că piesa a fost scrisă de Gordon, ea a fost produsă alături de Andy și Stewart, care nu încasează niciun beneficiu.

„Fără muzica creată de noi, ar fi fost doar vocea lui Gordon pe un fundal gol”, transmit reclamanții.

Avocații lui Sting au transmis că procesul nu este legat de această piesă, însă inevitabil, aceasta este una dintre cele mai de succes și recunoscute piese ale trupei la nivel mondial.

