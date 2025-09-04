Acasă » Știri » Știri externe » Summit al liderilor europeni, la Paris. Ce se știe despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

De: Adrian Sabau 04/09/2025 | 12:59
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron la summitul unde aliații Ucrainei discută garanții de securitate pentru această țară. Foto: Profimedia

Aproximativ 30 de lideri de stat și guvern vor purta discuții joi la Palatul Elysee de la Paris cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor co-prezida întâlnirea.

Summit-ul „coaliției celor hotărâți” reunește lideri în mare parte din Europa, dar și din Turcia, Australia și Canada. Unii lideri vor participa în persoană, alții virtual.

Care este scopul summitului

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, în timpul unei întrevederi cu Zelenski la Paris, că liderii coaliției vor aproba joi planurile de garanții de securitate finalizate de forțele lor armate.

„Suntem pregătiți, noi, europenii, să oferim garanții de securitate Ucrainei”, a spus Macron. „Ne permite să spunem ferm că suntem pregătiți pentru o pace solidă pentru Ucraina și europeni, dar întrebarea acum este să vedem sinceritatea Rusiei”.

Doi oficiali europeni au declarat că planurile „tehnice” detaliate au fost finalizate, dar nu au intrat în detalii despre ce înseamnă de fapt.

Cei doi oficiali europeni au spus că scopul summitului va fi de a trimite un semnal politic lui Trump.

Acest lucru ar evidenția lipsa de progres în direcția negocierilor de pace directe dintre președintele rus Vladimir Putin și Zelenski de la summitul Trump-Putin din august și l-ar determina pe Trump să crească presiunea asupra Moscovei acum.

Șefii Armatelor britanice și franceze, care au avut întâlniri detaliate săptămâna trecută cu omologii lor din coaliție, urmau să informeze liderii joi, potrivit unei note trimise participanților și văzută de reporterii REUTERS.

Ce a declarat secretarul general al NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că se așteaptă la clarificări cu privire la ceea ce ar putea fi realizat în curând.

„Asta înseamnă că ne putem angaja și mai intens, inclusiv cu partea americană, pentru a vedea ce vor să ofere în ceea ce privește participarea lor la garanțiile de securitate”, le-a declarat Rutte reporterilor într-o conferință de presă.

Miercuri, Vladimir Putin a declarat Kievului că există o șansă de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă prevalează o judecată sănătoasă”, o opțiune pe care a spus că el o preferă, dar că este gata să pună capăt războiului prin forța armelor dacă aceasta ar fi singura cale.

Ce poziție are președintele SUA Donald Trump

Oficialii occidentali spun că cel mai important element al garanțiilor va fi continuarea sprijinului puternic pentru forțele armate ucrainene.

Dar se așteaptă ca acestea să includă și o forță internațională pentru a ajuta și liniști Kievul, amplasată atât în Ucraina, cât și în țările vecine.

Un oficial francez care discuta cu reporterii a refuzat să spună ce țări sunt pregătite să contribuie la garanțiile de securitate ale Ucrainei, inclusiv la forța de reasigurare.

Liderii europeni au spus clar că o astfel de forță va fi fezabilă doar cu sprijinul SUA – ceva ce Donald Trump a promis luna trecută în termeni generali. Dar Washingtonul nu a precizat încă ce este dispus să contribuie.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, urmează să ajungă joi la Paris, au declarat două surse diplomatice. Unii lideri îl vor suna pe Trump după summit, a spus președinția franceză.

