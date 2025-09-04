Țara europeană în care Donald Trump vrea să suplimenteze numărul trupelor americane. SUA ar putea suplimenta sancțiunile împotriva Rusiei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa ar putea să trimită mai mulți militari în Polonia și ar putea, de asemenea, să impună noi sancțiuni economice împotriva Rusiei.

Deciziile ar urma să fie luate după ce Trump va mai discuta cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre actuala situație din Ucraina. Potrivit GÂNDUL, declarația a fost făcută de președintele american în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki.

De asemenea, Trump a dat de înțeles că, în funcție de rezultatele pe care discuțiile sale cu Vladimir Putin le vor avea în ceea ce privește războiul din Ucraina, Washingtonul ar putea sancționa suplimentar regimul de la Moscova.

Donald Trump spune că relația dintre SUA și Polonia este una „foarte specială”

Trump a spus că apelul telefonic cu Vladimir Putin ar putea avea loc „în următoarele câteva zile”. De asemenea, el a spus că va menține – și va fi dispus să sporească – prezența trupelor americane în Polonia.

„Vom pune mai mulți militari acolo, dacă vor”, a spus el miercuri, adăugând că „suntem foarte aliniați cu Polonia”.

Trump a spus că, deși SUA ar putea muta trupe din alte țări, nu s-a gândit să le retragă din Polonia, prezentând relația dintre cele două țări ca fiind „foarte specială”.

„Nici măcar nu ne-am gândit niciodată în termeni de retragere a militarilor din Polonia. Ne gândim la asta în ceea ce privește alte țări, dar nu am ști niciodată unde. Suntem alături de Polonia până la capăt și vom ajuta Polonia să se protejeze”, a spus președintele american.

Întrebat despre motivul pentru care nu a dat curs amenințărilor din trecut de a impune o presiune economică suplimentară asupra Moscovei, Trump a menționat sancțiunile secundare împotriva Indiei, impuse de Administrația sa săptămâna trecută, din cauza achizițiile de petrol indiene din Rusia.

„Știe care este poziția mea și va lua o decizie într-un fel sau altul. Oricare ar fi decizia lui, fie vom fi fericiți, fie nemulțumiți și dacă suntem nemulțumiți de asta, veți vedea că se întâmplă lucruri”, a adăugat Trump mai târziu, vorbind despre Putin.

