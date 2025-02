Sunetele care l-au făcut celebru acum îl torturează! Un celebru DJ de la UNTOLD, lovit de o boală gravă: ”M-am trezit cu un țiuit extrem de puternic în urechi”

DJ-ul suedez Alesso, prezent pe scena de la UNTOLD în 2023, și care a câștigat numeroase premii de când a apărut pe scena muzicală, și-a șocat fanii când a anulat o serie de spectacole în decembrie din cauza unor probleme grave de sănătate.

Anul trecut, Alesso a concertat în Belgia, Grecia, Franța, Islanda, Arabia Saudită și Statele Unite.

Mai recent, DJ-ul Alesso a vorbit despre o „perioadă foarte dificilă” cu care se confruntă din cauza unei afecțiuni cronice care a dus la anularea mai multor concerte în decembrie, conform THE MIRROR.

Alesso, care a colaborat cu numeroși artiști, inclusiv Calvin Harris, Katy Perry și Liam Payne, a anulat recent o serie de spectacole pentru prima dată în ultimii 14 ani.

El a invocat atunci probleme de sănătate, iar acum a făcut mai multă lumină cu privire la situația cu care s-a confruntat în ultimele două luni.

Dispărut de pe rețelele sociale, artistul și-a anulat și mai multe concerte

DJ-ul și producătorul suedez (pe numele său real Alessandro Lindblad) a distribuit o actualizare video pe Instagram, în care a explicat absența sa de pe rețelele sociale și recentele anulări de spectacole.

„Am vrut doar să fiu un pic transparent cu privire la situație”, a spus el.

Producătorul de muzică, în vârstă de 33 de ani, suferă de tinitus sever, o afecțiune adesea descrisă ca un „țiuit în urechi” – un zgomot constant produs din interiorul corpului. Nu există o soluție rapidă pentru această afecțiune.

DJ-ul, a cărui versiune a cunoscutei piese “Something Just Like This”, lansată inițial de Chainsmokers și trupa britanică de rock Coldplay, a câștigat premiul Best Remix la International Dance Music Awards 2018, a declarat:

„Acum două luni, m-am trezit cu un țiuit extrem de puternic în urechi. Vorbim despre o intensitate de 10 pe o scară de la 1 la 10. Am fost în șoc total. Nu era după vreun spectacol. Pur și simplu m-am trezit și era atât de intens”.

Prima dată când boala se manifestă atât de grav. DJ-ul: „Este un semn că trebuie să …”

Alesso, născut în Stockholm, Suedia, a continuat să spună că a mai suferit de această problemă, dar nu atât de grav. El a adăugat:

„Știu că este foarte comun în industria muzicală, dar da, mi-a fost foarte, foarte greu să fac față acestei situații. Fac muzică de 14 ani și nu am luat niciodată o pauză. Așa că am luat asta ca pe un semn să încetinesc, să dau prioritate sănătății mele și să fiu mai atent.”

Producătorul de muzică a mai spus că va continua să cânte, dar a luat decizia de a face un pas înapoi.

Alesso a reiterat apoi că „se simte mai bine”, adăugând:

„Sunt foarte entuziasmat de unele spectacole care urmează în acest an. Voi susține spectacole, dar poate nu la fel de multe, după cum puteți înțelege.”

El a încheiat avertizându-și urmăritorii să „fie atenți” și să „poarte protecție pentru urechi”, înainte de a le mulțumi celor care l-au contactat pentru a îi transmite cuvinte de sprijin:

„Sper să ne vedem anul acesta”, a încheiat el. „Aveți grijă de voi”.

Alesso are în prezent o serie de concerte în America de Nord programate pentru acest an, începând cu sfârșitul acestei luni. De asemenea, el este programat să cânte la Festivalul de muzică Siam Songkran din Thailanda în această primăvară.

Prietenii celebri ai lui Alesso s-au grăbit să își exprime sprijinul pentru artist.

Martin Garrix, un DJ la fel de celebru, a postat o serie de inimioare, în timp ce Brody Jenner a comentat: „Îmi pare rău să aud despre asta omule. Ai grijă de tine”.

Tinitusul poate fi cauzat de leziuni ale urechii sau de expunerea la zgomote puternice, simptomele incluzând țiuituri, bâzâituri și pulsații în una sau ambele urechi.

Alți muzicieni care au suferit de această afecțiune sunt Chris Martin de la Coldplay, Noel și Liam Gallagher și Nick Cave.

În 2022, Nick Cave a discutat despre experiența sa cu tinitus, numindu-l „blestemul muzicianului” și „o pacoste”.

„În cazul meu este de fapt destul de ușor de gestionat în cea mai mare parte a timpului, apare și dispare, și se declanșează cu adevărat doar atunci când cânt muzică live, ceea ce, dacă stau să mă gândesc bine, se întâmplă în cea mai mare parte a timpului”, a explicat el.

Tinitus, nu neapărat provocat de muzica tare

O persoană care suferă de tinitus a declarat recent pentru Mirror că boala provoacă zgomote „la fel de puternice ca un avion în zbor”.

Un britanic prins într-o luptă cu sechelele pe termen lung ale coronavirusului anul trecut a declarat că tinitusul său – în cazul său asociat cu coronavirusul – îi provoca frecvent un zgomot “ca de electricitate” în cap.

Shaney Wright, din Stratford, estul Londrei, a spus cu sinceritate:

„Lucrul care este atât de debilitant în legătură cu acest lucru este că nu poți scăpa de el. De fapt, nu poți scăpa de el și îți distrage atenția. Îți este greu să faci ceva, chiar să te ridici și să mergi la serviciu, când ai un țipăt puternic în cap.”

(Citește și: Puff Diddy, de la închisoare direct la spital! Ce a pățit mogulul, după gratii)