Superstiții de Sf. Gheorghe. Ce să nu faci pe 23 aprilie și cum se protejau strămoșii de spiritele rele. Ce este „Gura Lupului” și alte obiceiuri în această zi

Ziua de Sfântul Gheorghe vine cu o mulțime de tradiții, obiceiuri și practici. Oamenii au superstiții pe care le respectă cu sfințenie în această zi și pe care le transmit din generație în generație. Așadar, există câteva lucruri pe care nu trebuie să le faci pe 23 aprilie. Mai mult, oamenii simțeau nevoia de ritualuri pentru a se proteja de spiritele rele. Iată ce trebuie să faci și ce este interzis de Sfântul Gheorghe.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe a fost un martir creștin care provenea dintr-o familie bogată și influentă din Cappadocia. După ce și-a pierdut tatăl la vârsta de 10 ani, mama sa l-a crescut în credința creștină. Gheorghe ales o carieră militară și, până la 18 ani, a ajuns rapid în rândurile armatei imperiale, fiind apreciat și promovat.

Conform unei legende, în timpul unei călătorii a salvat fiica unui rege care urma să fie sacrificată unui balaur. Sfântul Gheorghe a ucis creatura, iar gestul lui a fost considerat o dovadă a puterii credinței, ceea ce a determinat convertirea multor oameni la creștinism.

În perioada persecuțiilor declanșate de împăratul Dioclețian, Gheorghe a decis să-și declare public credința. Și-a împărțit averea săracilor, și-a eliberat sclavii și a apărut în fața autorităților, criticând nedreptatea împotriva creștinilor. A refuzat să renunțe la credință și să aducă jertfe zeilor la care se închinau romanii, motiv pentru care a fost arestat.

A fost supus la numeroase torturi, însă, conform relatărilor, a supraviețuit în mod miraculos de fiecare dată. Întâmplările i-au impresionat pe cei din jur, iar unii soldați și chiar împărăteasa Alexandra au mărturisit credința creștină. De asemenea, se spune că a vindecat bolnavi, a înviat un mort și a rezistat inclusiv unei otrăviri.

În cele din urmă, împăratul a ordonat execuția sa. Sfântul Gheorghe a fost decapitat pe 23 aprilie 303, devenind unul dintre cei mai cunoscuți martiri creștini.

După moarte, trupul său a fost dus la Lydda (astăzi Lod, în Israel), unde s-au raportat numeroase minuni. În timp, a devenit unul dintre cei mai venerați sfinți, considerat simbol al curajului, credinței și luptei împotriva răului.

În tradiția creștină, Sfântul Gheorghe este asociat cu protecția, victoria și puterea credinței.

Ce este „Gura Lupului”

Noaptea de dinaintea sărbătorii de Sfântul Gheorghe este una foarte importantă. Conform tradiției, granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine fragilă și spiritele rele pot intra în casele oamenilor.

Ca să se protejeze, oamenii făceau câteva ritualuri și obiceiuri importante, iar unele dintre ele se păstrează și astăzi la sate.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este „Gura Lupului”. În această noapte, se spune că lupii căpătau puteri speciale, iar spiritele rele puteau să ia tot felul de forme.

Ca să fie protejați, oamenii nu lucrau, nu foloseau obiecte ascuțite și gospodinele „legau gura lupului” prin gesturi simbolice, ca să își ferească animalele din gospodărie de atacuri.

Ce să nu faci de Sfântul Gheorghe

Ziua de Sfântul Gheorghe, sărbătorită pe 23 aprilie, vine cu mai multe superstiții legate de noroc, sănătate și protecție față de spiritele rele. Din strămoși, există câteva lucruri pe care oamenii nu le fac astăzi pentru a nu atrage ghinion.

Una dintre cele mai cunoscute credințe spune că nu este bine să dormi mult în această zi. Se spune că cei care se trezesc târziu vor fi lipsiți de energie și noroc tot anul, în timp ce cei care se trezesc devreme sunt considerați mai harnici și mai norocoși.

De asemenea, nu este recomandat să te cerți sau să intri în conflicte. Credința populară spune că orice dispută începută de Sfântul Gheorghe poate continua mult timp sau poate aduce tensiuni în familie. De asta, în ziua de Sf. Gheorghe, oamenii evită certurile și încearcă să păstreze liniștea.

O altă regulă ține de lucrurile din casă. Nu este bine să împrumuți bani sau obiecte în această zi, pentru că se crede că odată cu ele pleacă și norocul. Mulți evită să împrumute orice până după sărbătoare.

Nici munca în exces nu este ceva ce trebuie să faci în această zi. Se spune că prea mult efort în această zi poate aduce oboseală și lipsă de spor în restul anului.

În unele zone, oamenii își împodobesc casa și respectă ritualurile de protecție, ca să le meargă bine tot anul, iar gospodăria să fie protejată de spiritele rele.

Cu toate că nu toți cred în superstiții, majoritatea oamenilor continuă să ducă tradițiile mai departe, în special la țară, unde acestea sunt păstrate și respectate cu sfințenie.