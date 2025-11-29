Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom

Ziua Națională a României a fost marcată într-un mod cu totul special la bordul unui zbor Tarom, unde pasagerii au avut parte de o surpriză neașteptată și profund emoționantă. În timp ce aeronava survola norii, atmosfera s-a transformat într-una festivă și plină de patriotism. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca, la 10.000 de metri altitudine, se va plânge de emoție. Ana Maria Pavel a dezvăluit toate detaliile.

Ana Maria Pavel a trăit ieri un moment cu totul special, alături de toți pasagerii unui zbor Tarom. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, echipajul a pregătit o surpriză neașteptată. Cât timp se aflau în nori, personalul a făcut o urare cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie, apoi un polițist din aeroport, îmbrăcat în uniformă, a urcat la bord și a început să cânte la vioară chiar în avion.

Melodiile românești au fost interpretate cu o sensibilitate rară și au creat o emoție care i-a înduioșat pe toți cei prezenți. Soția lui Daniel Pavel a povestit că momentul a fost „cald”, plin de sinceritate și patriotism, exact genul de trăire simplă, dar profundă, care rămâne cu tine mult timp. Un gest aparent mic, dar care a unit pasagerii într-un spirit comun, frumos, numai bun pentru a întâmpina Ziua Națională cu inimile pline.

„Nu sunt o plângăcioasă (poate la filme puțin sau de dor mare), dar ce s-a întâmplat ieri la un zbor @tarom.airways m-a impresionat. Mai văzusem asta online. Surprize în avion… și mereu îmi doream să iau parte la ceva așa frumos. Și știți că iubesc Uniforma, oricare ar fi ea, datorită părinților mei. Cu ocazia Zilei Naționale a României, cei de la Tarom au adus niște (foarte) tineri băieți zâmbăreți de la @jandarmeria_romana_official, iar unul dintre ei a cântat la vioară melodii românești și Imnul României. Apoi ne-a urat tot felul de gânduri frumoase, prin stație. Mi s-a părut așa “cald” momentul lor. Poate veți gândi că “nu e nu știu ce”, însă chiar s-a creat o emoție colectivă, un egregor frumos. Oh, simple things! La mulți ani nouă, în curând! Weekend cu iubire, dragii mei!”, a scris Ana Maria Pavel pe rețelele de socializare.

