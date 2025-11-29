Acasă » Știri » Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom

Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom

De: Andreea Stăncescu 29/11/2025 | 16:49
Surpriza de la Tarom / Sursa foto: Tiktok

Ziua Națională a României a fost marcată într-un mod cu totul special la bordul unui zbor Tarom, unde pasagerii au avut parte de o surpriză neașteptată și profund emoționantă. În timp ce aeronava survola norii, atmosfera s-a transformat într-una festivă și plină de patriotism. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca, la 10.000 de metri altitudine, se va plânge de emoție. Ana Maria Pavel a dezvăluit toate detaliile. 

Ana Maria Pavel a trăit ieri un moment cu totul special, alături de toți pasagerii unui zbor Tarom. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, echipajul a pregătit o surpriză neașteptată. Cât timp se aflau în nori, personalul a făcut o urare cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie, apoi un polițist din aeroport, îmbrăcat în uniformă, a urcat la bord și a început să cânte la vioară chiar în avion.

Sursa foto: Tiktok

Melodiile românești au fost interpretate cu o sensibilitate rară și au creat o emoție care i-a înduioșat pe toți cei prezenți. Soția lui Daniel Pavel a povestit că momentul a fost „cald”, plin de sinceritate și patriotism, exact genul de trăire simplă, dar profundă, care rămâne cu tine mult timp. Un gest aparent mic, dar care a unit pasagerii într-un spirit comun, frumos, numai bun pentru a întâmpina Ziua Națională cu inimile pline.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

„Nu sunt o plângăcioasă (poate la filme puțin sau de dor mare), dar ce s-a întâmplat ieri la un zbor @tarom.airways m-a impresionat.

Mai văzusem asta online. Surprize în avion… și mereu îmi doream să iau parte la ceva așa frumos. Și știți că iubesc Uniforma, oricare ar fi ea, datorită părinților mei.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, cei de la Tarom au adus niște (foarte) tineri băieți zâmbăreți de la @jandarmeria_romana_official, iar unul dintre ei a cântat la vioară melodii românești și Imnul României. Apoi ne-a urat tot felul de gânduri frumoase, prin stație.

Mi s-a părut așa “cald” momentul lor. Poate veți gândi că “nu e nu știu ce”, însă chiar s-a creat o emoție colectivă, un egregor frumos.

Oh, simple things!

La mulți ani nouă, în curând! Weekend cu iubire, dragii mei!”, a scris Ana Maria Pavel pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Haos total pe aeroportul din Köln. Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat pe pistă după avion

Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă

Tags:
Iți recomandăm
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Știri
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Știri
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă
Vezi toate știrile
×