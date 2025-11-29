Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă

E alertă în lumea întreagă! Mii de avioane au fost blocate la sol în mai multe aeroporturi din întreaga lume, ca urmare a unor probleme tehnice anunțate vineri de Airbus, cel mai mare producător de aeronave. Printre avioanele afectate se află și aeronavele unor companii aeriene low-cost, inclusiv unele care operează și în România.

Într-un comunicat oficial, Airbus a dezvăluit că aproximativ 6.000 de aeronave trebuie să treacă prin actualizări de software și au fost rechemate pentru reparații, ceea ce ar putea duce la întârzieri sau chiar anulări de zboruri.

Mii de avioane au fost blocate la sol

Decizia de a efectua lucrări de întreținere a fost luată după ce s-a descoperit că radiațiile solare puternice pot interfera cu sistemele de control al aeronavelor. Această problemă tehnică a generat deja întârzieri semnificative în întreaga lume.

”Airbus recunoaște că aceste recomandări vor genera perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, a transmis compania.

Compania Airbus a anunțat că lucrările de întreținere ale avioanelor A320 trebuie finalizate înainte ca acestea să poată efectua următoarele zboruri. Aceasta înseamnă că pasagerii care au deja bilete pentru zboruri programate în perioada următoare ar putea fi afectați de posibile schimbări în orarele de zbor sau chiar de anulări.

În ciuda acestor probleme, Airbus a asigurat că avioanele nu vor fi scoase definitiv din circulație și că vor putea zbura din nou după ce vor fi supuse unor actualizări de software, garantând astfel siguranța pasagerilor.

Problemele tehnice care au dus la aceste lucrări de întreținere au fost descoperite în urma unui incident aviatic din luna octombrie. Un avion Airbus, care zbura pe ruta Mexic – Statele Unite, a pierdut brusc din altitudine, forțând o aterizare de urgență pe aeroportul din Florida.

Avionul aparține companiei JetBlue Airways și a aterizat de urgență pe aeroportul din Florida. 15 persoane au fost rănite. Acestea au fost supuse unor verificări. Printre cele care necesită actualizări de software se numără modelele A318, A319 și A321.

Pentru modelele mai noi de avioane, problema poate fi rezolvată relativ ușor printr-o actualizare de software. Însă, în cazul aeronavelor mai vechi, situația este mai complicată, iar în unele cazuri va fi necesară înlocuirea completă a computerului de bord.

Tragedie aviatică în Dubai! Un avion s-a prăbușit în timpul unui spectacol

Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor