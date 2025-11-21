Acasă » Știri » Tragedie aviatică în Dubai! Un avion s-a prăbușit în timpul unui spectacol

De: Denisa Iordache 21/11/2025 | 15:55
Sursă: Pixabay

Un accident grav s-a petrecut vineri la Dubai Air Show, atunci când un avion s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile groazei s-au petrecut chiar sub privirile spectatorilor. Află toate detaliile în articol!

Spectatorii au asistat la scene de coșmar, iar incidentul a fost surprins pe camere. În urma accidentului, pilotul avionului și-a pierdut viața.

Pilot decedat în urma prăbușirii unui avion la Dubai Air Show

Întâmplarea s-a petrecut vineri, în jurul orei 14:10. Avionul care făcea parte dintr-o serie de demonstrații aviatice aparținea Forțelor Aeriene Indiene. Acesta s-a prăbușit brusc, sub privirile a mii de persoane care urmăreau spectacolul.

„Un Tejas al IAF s-a prăbușit la Dubai Air Show-25. În acest moment se verifică detaliile. Vom oferi informații suplimentare în scurt timp”, au transmis Forțele Aeriene Indiene.

După tragedie, pilotul și-a pierdut viața. Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au putut să îl salveze. Până în acest moment, cauzele accidentului nu au fost identificate. Imaginile i-au îngrozit pe cei care participau la eveniment, iar incidentul a fost înregistrat în totalitate.

Accident aviatic soldat cu 20 de morți

Din păcate, tragediile aviatice sunt din ce în ce mai des întâlnite. Săptămâna trecută s-a petrecut un alt accident teribil, atunci când un avion care zbura din Azerbaidjan spre Turcia s-a prăbușit în Georgia. În urma tragediei de nedescris, 20 de persoane au fost declarate decedate.

„Cu voia lui Dumnezeu, vom depăși această prăbușire cu greutăți minime. Fie ca Dumnezeu să odihnească sufletul martirilor noștri și să fim alături de ei prin rugăciunile noastre”, este mesajul transmis de președintele Turciei către familiile îndurerate.

Breaking! O nouă tragedie aviatică, la două zile după ce 20 de oameni s-au stins. Unde s-a produs dezastrul aerian

Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei

