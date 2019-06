Misterul a fost elucidat! Câte kilograme are, de fapt, Oana Roman

Unii o critică pentru felul în care arată, alții o apreciază pentru că nu se sfiește să vorbească despre greutatea ei. Oana Roman a mărturisit, la un moment dat, că are cu 10 kilograme mai mult decât greutatea normală.

Avea 80 de kilograme, conform propriei declarații. “Habar nu am câte kilograme am în acest moment, dar cred că am în jur de 80, cu vreo 10 în plus faţă de greutatea normală. Am nişte cicatrici absolut îngrozitoare, din cauza operaţiei de cezariană, de sus până în jos şi din stânga până în dreapta, două tăieturi foarte mari. ”, a declarat pentru viva.ro, Oana Roman.

Dar lupta cu kilogramele suplimentare este departe de a fi încheiată pentru Oana Roman. Vedeta a decis să mănânce ”sănătos”, alegând rețetele bazate pe fructe și legume.

Citește și: CU CE SE OCUPĂ SOȚUL OANEI ROMAN ȘI CÂT CÂȘTIGĂ + DEZVĂLUIREA EMOȚIONANTĂ: ”ERA SĂ MOR, M-A CARAT LA SPITAL, M-A SPĂLAT CU PROSOPUL!”

Oana Roman: ”Sunt într-un proces de remodelare corporală”

Astfel, Oana a reușit să ”dea jos” 10 kilograme, astfel că se poate lăuda acum cu o greutate de 70 de kilograme. Iar ”lupta” nu se oprește aici. Într-un interviu pentru click.ro, vedeta a mărturisit cum a reușit să pună pe fugă kilogramele în plus și ce sacrificii face pentru a ajunge la greutatea dorită.

“Am început să mănânc sănătos. E adevărat că nu-mi place să gătesc, dar am descoperit mâncarea sănătoasă, îmi aleg ce mănânc, încerc rețete bazate pe fructe și legume în principal. Sunt într-un proces de remodelare corporală. Am și slăbit, dar rezultatele se văd în centimetri, în talie. Merg la astfel de proceduri săptămânal”, a declarat Oana Roman.

Vezi și aici: OANA ROMAN, DESPRE MARIUS ELISEI: ”NU POŢI SĂ FACI AŞA CEVA DACĂ NU IUBEŞTI UN OM”