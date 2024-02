Surpriza pe care o pregătește Elena Gheorghe, după ce a fost greu încercată anul trecut: „Este o provocare!”

După un an marcat de probleme de sănătate, Elena Gheorghe a decis să se detașeze de toate lucrurile rele din trecutul nu prea îndepărtat. Mai mult, artista vine cu o mare surpriză. Mai precis, după ce a abordat cam toate stilurile muzicale, aceasta va cânta și muzică de jazz, după cum a mărturisit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Elena Gheorghe s-a recuperat total după problemele de sănătate pe care le-a avut. Artista vorbește acum cu detașare despre acestea și, ne spune ea, le-a dat deja uitării tocmai pentru a nu atrage și alte lucruri negative.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, aceasta a vorbit, printre altele, și despre acea perioadă extrem de grea din viața sa.

„A fost greu și dureros”

„Problemele de sănătate au rămas în 2023 și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, atât eu, cât și familia mea. Când vorbim despre anumite lucruri le și atragem, iar eu tocmai ce m-am detașat de ele, deci le dau uitării. Oboseala și stresul acumulate în urma activității intense pe care am avut-o în 2022 și-au spus cuvântul… Am avut o perioadă de două săptămâni când nu m-am putut da jos din pat din cauza unor probleme cu coloana cervicală. A fost greu și dureros, dar cu fizioterapie, acupunctură, odihnă și autocontrol am reușit să-mi revin. Acum sunt bine, sunt sănătoasă!”, a mărturisit artista în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: ELENA GHEORGHE, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DIN CULISELE CĂSNICIEI CU SOȚUL EI, CORNEL ENE. MOTIVUL PENTRU CARE CEI DOI AJUNG LA CONFLICTE: „ACOLO E PUNCTUL VULNERABIL”)

Va cânta muzică de jazz!

Mai mult, artista vine cu o mare surpriză. Mai precis, după ce a abordat cam toate stilurile muzicale, aceasta va cânta și muzică de jazz:

„Fac atât de multe lucruri frumoase! Vin cu vești extraordinare pe plan muzical. Voi avea un concert de muzică jazz pe 7 Martie la Sala Radio alături de Big Bandul Radio. Pentru orice artist cred că este o provocare să abordeze și acest stil. Urmează apoi concertul care încununează cei 20 de ani de carieră muzicală, mai exact pe 23 mai la Sala Palatului, și în tot acest timp vin și cu piese și clipuri noi”.

(VEZI ȘI: ELENA GHEORGHE, MAI ÎNGRIJORATĂ CA NICIODATĂ! CU CE PROBLEME DE SĂNĂTATE SE CONFRUNTĂ FIICA SA)

„Nu sunt cu nimic diferită față de ceilalți părinți care muncesc câte zece ore”

Elena Gheorghe este, în același timp, și mamă cu normă întreagă, în ciuda programului încărcat pe care-l are. Cum reușește să-și ducă la bun sfârșit toate activitățile, ne spune chiar artista:

„Este o perioadă mai aglomerată, cu multe repetiții pentru cele două concerte, dar încerc să îmi pun activitatea profesională în același timp cu gradinița/școala copiilor, iar în unele zile reușesc să termin la timp și să mă organizez cu ei în diverse activități. Nu sunt cu nimic diferită față de ceilalți părinți care muncesc câte zece ore. Cu toții avem același dușman: timpul”.

„Garderoba unui artist cere schimbări dese”

Artista nu ne-a ascuns nici faptul că obișnuiește să-și schimbe destul de des garderoba, dat fiind faptul că statutul său de artist cere acest lucru.

„Garderoba unui artist cere schimbări dese. Îmi respect publicul și consider că prezența în ținute frumoase și adecvate fiecărui eveniment în parte este cartea de vizită a unui artist. Nu sunt o împătimită a brandurilor. Din când în când mai fac câte o investiție, de cele mai multe ori clasică”, a adăugat aceasta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.