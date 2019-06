Surpriză uriașă! Cine a câștigat Exatlon 2019 de la Kanal D

Pentru prima dată în istoria emisiunii au fost desemnați doi câștigători! După o serie de probe extrem de dificile, ambele premii, în valoare de 50.000 de euro fiecare, au fost înmânate unui băiat și unei fete, ambii din echipa Faimoșilor.

Atleta Andreea Arsine (30 de ani) şi luptătorul MMA Ion Surdu (23 de ani) sunt câştigătorii „Exatlon“ şi ai premiilor de 50.000 de euro. În premieră, la Exatlon au existat două finale, a fetelor şi a băieţilor, iar câştigătorii Andreea Arsine şi Ion Surdu i-au învins pe instructoarea de fitness Cătălina Şeicaru (25 de ani), respectiv pe dansatorul Gabriel Nedelcu (21 de ani).

Câştigătoarea Exatlon Andreea Arsine este una dintre cele mai de succes atlete din România, practică atletismul de la vârsta de 8 ani şi are în spate 11 ani de performanţe. Născută în Botoşani, Andreea Arsine a câştigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioană naţională, internaţională şi balcanică la atletism, a participat şi la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la poba 20 km mars).

„A fost un sentiment foarte plăcut să câştig această competiţie, pentru că am avut un parcurs foarte anevoios. Prima parte a fost foarte OK, după care am avut o parte de oboseală. Au fost discuţii şi în echipă şi ajunsesem la un moment dat să cred că nu mai este locul meu în această competiţie. Duelurile la care am luat parte mi-au dat putere pe de o parte, dar primul duel a fost încărcat cu foarte multă durere…“, a declarat Andreea Arsine, care a făcut parte din echipa Faimoşilor.

Mario Fresh a fost unul dintre concurenții-surpriză de la Exatlon, însă ”prestația” lui a fost lăudată atât de coechipieri, cât și de adversari. Acum, Mario se concentrează pe planurile de viitor, iar acestea nu lipsesc. Are doar 19 ani, însă a reușit să demonstreze că este ambițios și că are un caracter puternic. Mario a declarat, pentru Viva!, și ce va face cu banii pe care i-a câștigat la Exatlon.

”Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini. M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă”, a declarat Mario Fresh.

Contrar tuturor așteptărilor, Mario Fresh este un băiat fără ”pretenții”. Nu conduce un bolid de lux, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, nu face pe teribilistul ”de serviciu” și, deocamdată, nici nu are casă. Mario Fresh locuiește la un prieten.