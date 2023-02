Surpriză uriașă! Rihanna este însărcinată pentru a doua oară! În urmă cu 9 luni a adus pe lume un băiețel

Este fericire mare în familia artistei Rihanna! Celebra cântăreață, în vârstă de 34 de ani, este însărcinată pentru a doua oară. Anul trecut, ea și rapperul ASAP Rocky, partenerul său de viață, au devenit părinți de băiețel. Iată detaliile mai jos, în articol.

Uneori, fericirea nu poate fi măsură în cuvinte! Cântăreața Rihanna trece printr-o perioadă extrem de frumoasă. Artista, în vârstă de 34 de ani, este însărcinată pentru a doua oară, iar burtica de graviduță a putut fi văzută chiar pe scenă, la finala Super Bowl 57. Îmbrăcată într-un costum complet roșu, Rihanna a susținut un moment de senzație, în fața publicului prezenți la finala campionatului de fotbal american.

De data aceasta, Rihanna a preferat să aibă o prestație artistică mai simplă, pentru a nu pune în pericol sănătatea bebelușului din pântece. Cântăreața a luat parte la primul show, din ultimii șase ani. Pe scenă, artista a interpretat piese precum: „B***h better have my money”, „Only girl”, „We found love”, „Umbrella”, „Diamonds”, „Rude boy”. Dansatorii, îmbrăcați în salopete albe, au făcut o coregrafie. După ce Rihanna a apărut pe scenă, la Super Bowl, reprezentantul ei a confirmat, cea de-a doua sarcină, arată Variety.

Rihanna și ASAP Rocky sunt părinți de băiețel

În luna mai a anului 2022, cântăreața în vârstă de 34 de ani a devenit mămică pentru prima oară. Rihanna a născut un băiețel perfect sănătos. La începutul lui 2022, cuplul a anunțat că va avea un copil, când artista a postat, pe internet, o imagine în care apare cu burtica de gravidă. În fotografie se afla și partenerul ei, ASAP Rocky.

