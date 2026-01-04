Un cunoscut artist german s-a căsătorit chiar de Revelion. Soția e cu aproape 30 de ani mai tânără

Dieter Bohlen, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni din Germania, s-a căsătorit chiar de Revelion cu o femeie cu 29 de ani mai tânără decât el.

În vârstă de 71 de ani, Bohlen s-a căsătorit în Maldive cu Carina Walz, în vârstă de 42 de ani, cu care este împreună de aproape 20 de ani.

Cei doi au anunțat chiar ei vestea fericită pe Instagram, cu descrierea simplă „Ne-am căsătorit”, însoțită de patru inimioare și un videoclip emoționant, cu hitul lui Whitney Houston, „Run to You”, pe fundal, scrie MSN.

Ceremonia a avut loc într-un cadru intim, departe de ochii curioșilor, în Maldive. După 20 de ani de relație, Dieter Bohlen a decis că momentul este potrivit pentru a spune „Da” într-o zi pe care a descris-o drept una copleșitoare din punct de vedere emoțional.

Nunta a avut loc în Maldive, într-un cadru restrâns

Nunta a fost organizată într-un cerc restrâns, fără invitați numeroși și fără prezența presei sau a paparazzilor. Dieter Bohlen a explicat că și-a dorit discreție totală și liniște, pentru ca momentul să rămână doar al familiei.

„Am spus foarte clar că nu vreau fotografii, nu vreau videoclipuri, nimic. Nici turiști care să facă poze cu telefonul! Insula ne-a sprijinit complet, totul a fost securizat cu bodyguarzi”, a afirmat artistul.

Atmosfera a fost una specială, iar emoțiile au atins cote maxime chiar înainte de momentul jurămintelor. Dieter Bohlen a povestit că imaginea Carinei Walz mergând desculță spre el, pe fundalul apusului și al primelor stele apărute pe cer, l-a copleșit complet.

Ceremonia religioasă a fost oficiată în limba engleză, iar cuvintele preotului au avut o încărcătură emoțională aparte. Jurămintele clasice, despre respect, sprijin reciproc și fidelitate la bine și la greu au fost ascultate cu atenție de miri.

„A vorbit aproximativ douăzeci de minute și fiecare cuvânt a fost potrivit. A fost minunat și extrem de emoționant”, a adăugat Dieter Bohlen.

