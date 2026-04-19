Survivor 2026 s-a terminat mult mai repede decât ne așteptam. Când va fi marea finală, la Antena 1

Survivor 2026 se apropie de marea finală, însă există un mare decalaj între momentul filmărilor și difuzarea la TV. Înițial, la începutul sezonului, acest decalaj a fost de două săptămână, însă, pe parcurs, ca urmare a ritmului diferit dintre producție și difuzare, decalajul a crescut. Când va fi, de fapt, marea finală de la Antena 1?

Pe măsură ce concurenții de la Survivor 2026 se apropie de marea finală, tensiunile din taberele Faimoșilor și Războinicilor devin tot mai evidente. Triburile se pregătesc de cea mai intensă etapă, momentul mult așteptat al unificării triburilor, care va schimba complet dinamica jocului.

Oficial, filmările de la Survivor 2026 s-au terminat pe data de 14 aprilie, marcând încheierea competiției de la Antena 1. Însă, telespectatorii nu vor vedea imediat deznodământul, din cauza decalajului între filmări și difuzarea episoadelor pe micile ecrane.

Când se difuzează marea finală de la Survivor 2026

La începutul emisiunii, această diferență era de doar două săptămâni, însă, decalajul a crescut semnificativ, ca urmare a ritmului diferit, din cauza faptului că o săptămână în România „durează” 4 zile în Dominicană. Mai exact, filmările pentru cele 3 zile de difuzare la TV din fiecare săptămână durează 4 zile. Așadar, în timp ce în România trec 7 zile calendaristice, în realitate, filmările avansează doar 4 zile de competiție.

Diferența s-a acumulat de la o sătptămână la alta, ducând la o creștere semnificativă a decalajului dintre evenimentele din teren și cele difuzate pe TV. În prezent, acest decalaj a ajuns la 5-6 săptămâni. Deși filmările s-au încheiat la mijlocul lunii aprilie, marea finală Survivor 2026 va fi difuzată de Antena 1, cel mai probabil, spre sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie.

