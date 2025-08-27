Suspectul turc din atacul armat din Centrul Vechi, arestat înainte de a părăsi țara. Era împreună cu doi complici

Un cetățean turc suspectat că ar fi coordonat atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins marți după-amiază pe Autostrada Arad-Nădlac. El încerca să părăsească țara împreună cu doi însoțitori.

Un cetățean turc, suspectat că ar fi orchestrat atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei, a fost prins marți, în jurul orei 17:30, pe Autostrada Arad-Nădlac. El se afla într-un taxi, împreună cu alți doi cetățeni turci, încercând să părăsească țara spre Ungaria. Bărbatul nu avea documente asupra sa și nu a opus rezistență la reținere, iar mașina a fost oprită în cadrul unui filtru de amploare și condusă într-o parcare pentru verificări.

Suspecții au fost arestați

Anchetatorii de la Serviciul Omoruri suspectează că acesta ar fi coordonat atacul armat din 19 august asupra unei terase din Centrul Istoric. Motivele nu sunt încă cunoscute, iar cei trei bărbați au fost aduși la audieri la sediul Omoruri, unde se află și în prezent, fiind posibil ca la final să fie reținuți.

În paralel, doi tineri, de 27 și 19 ani, se află deja în arest preventiv pentru 30 de zile; unul ar fi tras focurile de armă, iar celălalt i-ar fi furnizat arma și indicat ținta. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București continuă ancheta, în principal pentru tentativă de omor calificat.

Bărbatul nu avea dreptul de a deține arme

Cetățeanul turc a mers la o terasă în Centrul Vechi al Bucureștiului și a tras șase focuri de armă cu un pistol deținut ilegal, fără să rănească pe nimeni. După incident, el a părăsit terasa și a abandonat arma într-un coș de gunoi.

„Prin aceste acţiuni, inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul şi-a procurat arme letale şi a revenit la aceeaşi locaţie în două rânduri”, precizează anchetatorii.

