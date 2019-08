Bogdan Ionescu, zis Syda, și Elena Băsescu și-au încheiat ”conturile” în urmă cu aproximativ trei ani, dar au rămas în relații bune. Cu atât mai mult cu cât fructul iubirii lor sunt doi copilași frumoși foc, Sofia Anais și Traian. Micuții au rămas, după divorț, cu mama lor, fiica cea mică a ex-președintelui Băsescu. Dar Syda îi poate ”împrumuta” de câte ori dorește. S-a întâmplat recent, în final de sezon estival. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a descoperit pe cei trei la mare, unde Syda a stat numai cu ochii pe micuți. (VEZI ȘI: Syda recunoaște ceea ce mulți bănuiau! S-a împăcat cu Elena Băsescu)

Imagini din timpul "instrucției" pe care Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Băsescu, o face cu cei doi copii ai lor, Sofia Anais și Traian. Se întâmplă pe unul dintre cele mai tari "câmpuri de luptă" de la Mamaia, plaja Caelia. Acolo, "generalul" pășește hotărât, iar în urma lui apar "soldățeii". Ca un adevărat comandant, Syda ține capul sus și scrutează orizontul… Ei, nu e el generalul din filme, lipsit de sentimente și care face toate sacrificiile pentru a câștiga lupta.

Nu! Bogdan întoarce des capul pentru a-i supraveghea pe micuții care aleargă după el ca niște puișori simpatici de rățușcă. La un moment dat, Syda trece prin fața ospătarului, aflat după tejghea și îi face un semn. Comandase o micuță gustare pentru el și copiii lui, dar a mai avut ceva de adăugat. Apoi, își așteaptă odraslele și se retrage pe șezlonguri, la plajă. Gustărica avea să fie servită jumătate de ceas mai târziu, spre bucuria celor doi micuți, cu poftă de mâncare după ce au dat de apa sărată a Mării Negre.

Syda și EBA au divorțat în 2016

Bogdan Ionescu și Elena Băsescu au fost căsătoriți vreme de patru ani, iar din relația lor s-au născut doi copilași, Sofia Anais și Traian. În 2016, Syda și EBA au pus punct mariajului, de dragul copiilor, dezvăluia, la acea dată, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu.

"Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama şi tata nu se mai înţelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experienţa este mai puţin traumatizantă şi nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama şi pe tata împreună. De dragul lor, eu şi Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire şi nici pe cea de familie pentru ei. Cel mai bine este să fim cinstiţi pentru copiii noştri", a declarat Elena Băsescu.

