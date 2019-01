Tânărul care, marți, și-a înjunghiat fosta profesoară de matematică în fața cancelariei Colegiului „Spiru Haret” din Ploiești, a fost arestat, miercuri, pentru 30 de zile. El va fi evaluat psihiatric pentru a se vedea dacă a avut discernământ în momentul producerii faptei.

„Prin încheierea nr. 33, pronunţată de Secţia Penală a Tribunalului Prahova, în dosarul nr. 337/105/2019, la data de 30.01.2019, în baza art. 226 alin. 1 Cod procedură penală, a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova privind luarea măsurii arestării preventive a inculpatului Niţescu Mihai Alexandru. În baza art. 226 alin.1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art 223 alin. 2 Cod procedură penală, a fost dispusă arestarea preventivă a inculpatului Niţescu Mihai Alexandru, în prezent aflat la Centrul de reţinere şi arestare preventivă Câmpina, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.01.2019 şi până la data de 28.02.2019, inclusiv. Împotriva încheierii mai sus-menţionate se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, este decizia magistraților.

Tânărul fusese exmatriculat de la Colegiul Spiru Haret în clasa a XI-a, dar și-a încheiat studiile la altă unitate de învățământ. Nu avusese corigențe la materia predată de profesoară și se pare că nu aveau nimic de împărțit. Ancheta urmează să stabilească ce anume l-a determinat să facă gestul teribil. (CITEȘTE ȘI: MESAJUL HALUCINANT AL TÂNĂRULUI ÎNAINTE DE ATAC)

În trecut, el și-a mai atacat un coleg cu un cuțit. În 2016, pe când era elev în clasa a XII-a, s-a deschis un dosar penal, dar a scăpat doar cu o amendă de 500 de lei pentru tulburarea liniștii publice.

Surse apropiate de anchetă susțin că tânărul a fost testat cu alcooltestul după atacul sângeros de marți și ar fi rezultat o alcoolemie de 0,45 mg/l. (DETALII AICI)

„Era foarte recalcitrant, cred că era sub influența băuturilor alcoolice”

Jandarmul din cadrul IJJ Prahova care l-a imobilizat pe tânăr după ce l-a urmărit și l-a somat să se oprească, a povestit în ce stare era acesta.

„Noi am pornit în urmărirea lui. L-am prins în aproximativ 20 de metri, l-am imobilizat și l-am încătușat. Între timp au sosit și polițiștii. Asupra lui am găsit, pe lângă cuțitul cu care a înjunghiat, a mai avut un cuțit pe care l-a aruncat în momentul în care a fost somat, un topor, o teslă, o foarfecă, un patent, un bidon la jumătate cu țuică. Mirosea a alcool. Era foarte recalcitrant, cred că era sub influența băuturilor alcoolice, vorbea destul de incoerent. A avariat și o mașină, a dat cu pumnul în parbrizul unei mașini. Venise foarte pregătit. Era foarte incoerent în limbaj „, a declarat jandarmul care l-a prins pe agresor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus, marți, reținerea tânărului, care va fi cercetat pentru tentativă de omor. Profesoara de 43 de ani a fost între timp operată și se află la Terapie Intensivă.