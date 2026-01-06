Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad

În municipiul Arad a avut loc un eveniment tragic care a zguduit comunitatea locală, după ce două persoane au fost găsite fără viață în apropierea unui bloc de locuințe situat pe Calea Romanilor. Incidentul s-a petrecut la un imobil cu mai multe etaje, iar victimele ar fi căzut de la nivelul superior al clădirii, mai exact de la etajul al zecelea. Alarma a fost dată în cursul zilei, iar autoritățile au intervenit rapid pentru gestionarea situației.

La fața locului au ajuns echipaje de intervenție specializate, fiind mobilizate resurse medicale și de urgență pentru a acorda ajutor. Din păcate, în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că cele două persoane nu mai prezentau semne vitale, fiind declarat decesul acestora. Zona din jurul imobilului a fost imediat delimitată, pentru a permite desfășurarea în siguranță a procedurilor necesare și pentru a preveni accesul neautorizat.

Din datele preliminare strânse de anchetatori a reieșit că victimele erau rude apropiate, fiind vorba despre un tată și fiul său. Bărbatul mai în vârstă avea 57 de ani, iar tânărul 27 de ani. Cei doi nu erau rezidenți ai municipiului Arad, ci proveneau din județul Vaslui. Prezența lor în oraș ar fi avut legătură cu intenția de a închiria un apartament în blocul respectiv sau în zonă, motiv pentru care se aflau la adresa unde s-a produs tragedia.

Conform informațiilor obținute până în acest moment, căderea s-ar fi produs din zona unui balcon situat la etajul zece, în apropierea spațiului destinat depozitării deșeurilor. Circumstanțele exacte în care s-a ajuns la acest deznodământ nu sunt, însă, pe deplin cunoscute. Persoanele care locuiesc în imobil au indicat faptul că nu îi cunoșteau pe cei doi bărbați, ceea ce sugerează că aceștia nu se aflau acolo în mod frecvent și nu aveau legături directe cu comunitatea din bloc.

”Intervenim pentru acordarea primului ajutor medical în cazul a două persoane căzute de la înălţime, de pe un bloc din municipiul Arad, pe Calea Romanilor. La locul evenimentului intervine echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detaşamentului Arad, precum şi un echipaj SAJ. La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viaţa. Este vorba despre doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani”, a transmis ISU Arad.

