Tatăl studentei la Medicină ucisă la Timișoara, mărturie sfâșietoare după condamnarea definitivă a criminalului: ”Simt că viața mea nu mai are niciun sens”. Ucigașul va sta după gratii 25 de ani

Lovitură grea pentru familia Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă într-un apartament din Timișoara. Părinții fetei sperau ca ucigașul fiicei lor să fie închis pe viață. Curtea de Apel Timișoara le-a respins, însă, ca nefondat, apelul formulat împotriva sentinţei Tribunalului Timiş. Mirel Dragomir va sta după gratii 25 de ani, decizia magistraților fiind definitivă. Tatăl Andreei a fost devastat de vestea că cel care i-a luat viața singurul său copil nu-și va petrece restul zilelor în închisoare. CANCAN.RO are toate detaliile.

Andreea Morega, studentă la Medicină în Timișoara, a avut un sfârșit cumplit. Tânăra de 21 de ani a fost ucisă chiar de iubitul ei, Mirel Dragomir, coleg cu ea de facultate. Deși cei doi aveau o relație la început de drum, criminalul era foarte posesiv cu Andreea. Tragedia s-a petrecut în martie 2024, în apartamentul acestuia din Timișoara, unde locuia cu sora și verișoara sa. Andreea se uita pe telefonul mobil, când iubitul ei i l-a cerut să vadă cu cine face schimb de mesaje. Refuzul fetei de a-i da telefonul a declanșat în mintea criminalului o furie de nestăvilit.

Într-o criză de neimaginat, a luat de la bucătărie un cuțit și a înjunghiat-o pe fată. Detaliile acestei crime sunt absolut cutremurătoare. În timp ce își măcelărea iubita, cuțitul s-a rupt, dar ucigașul a ținut să-și ducă planul criminal până la capăt. El a mers la bucătărie de unde a luat un alt cuțit. Până și medicii legiști au fost îngroziți când au numărat pe trupul neînsuflețit al victimei 51 de lovituri de cuțit. După ce și-a înjunghiat iubita, criminalul i-a înfășurat părul în zona gâtului, pentru a-i camufla rănile, apoi a abandonat-o într-o baltă de sânge.

Andreea era singurul copil al soților Morega. Apropiații o descriu ca o fată extrem de cuminte și respectuoasă, care studia cu seriozitate pentru a ajunge un medic bun.

Pe 14 februarie, criminalul a fost condamnat de Tribunalul Timiș la 25 de ani de închisoare pentru omor calificat. Atât ucigașul, cât și familia victimei au făcut apel.

În timp ce ucigașul spera la o pedeapsă mai mică, părinții Andreei voiau ca acesta să fie închis pe viață.

Curtea de Apel Timișoara le-a respins, însă, ca nefondate, apelurile formulate împotriva sentinţei Tribunalului Timiş. Hotărârea, care este definitivă, i-a devastat pe soții Morega. Ei sunt convinși că ucigașul va ieși din închisoare mult mai repede. Criminalul trebuie să le plătească părinților Andreei despăgubiri morale de 100.000 de euro, dar și despăgubiri materiale în valoare de aproximativ 35.000 de lei.

”Pentru mine orice pedeapsă era prea mică, dar am sperat să primească pedeapsa maximă. Am fost dezamăgit, deși eram sigur că hotărârea o să rămână neschimbată. Cu siguranță, el va scăpa mai repede. O să mă rog tot restul vieții mele să nu prindă nicio zi de libertate”, a spus, pentru CANCAN.RO , tatăl Andreei.

Această decizie le-a amplificat soților Morega durerea sufletească cruntă, pe care o resimt zi de zi după moartea fiicei lor și care a devenit insuportabilă în ultima vreme. După ce au pierdut-o pe Andreea, au făcut terapie și au urmat și un tratament medicamentos, dar nimic nu a avut efect. Suferința și tristețea se accentuează pe măsură ce timpul trece.

”Eu și soția mea am intrat într-o stare de depresie. Am urmat un tratament până prin februarie, după care am refuzat să mai mergem la medic, pentru că nu ne ajută. Simt că viața mea nu mai are niciun sens”, a mai spus Adrian Morega.