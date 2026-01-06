Taxă de 25 de lei pentru coletele de pe Shein și Temu de la 1 ianuarie 2026

De la începutul anului 2026, comerțul online din România intră într-o nouă etapă, odată cu aplicarea unei taxe fixe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene. Noua reglementare vizează în mod direct comenzile cu valoare redusă, sub pragul de 150 de euro, care până acum beneficiau de un regim fiscal mai permisiv. Măsura afectează un volum semnificativ de livrări, în special cele realizate prin platforme de e-commerce foarte populare în rândul românilor, precum Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol.

Conform cadrului legislativ intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, fiecare colet cu valoare declarată sub 150 de euro, expediat dintr-o țară din afara Uniunii Europene și livrat unui destinatar din România, este supus unei taxe fixe de 25 de lei. Aceasta se aplică indiferent de natura produsului, atâta timp cât bunurile intră în țară prin procedura vamală simplificată destinată coletelor de mică valoare. Practic, măsura acoperă majoritatea comenzilor de tip fast-fashion, accesorii, electronice ieftine sau articole de uz casnic comandate online din afara spațiului comunitar.

Noua taxă pentru comenzile de pe Shein și Temu

Din punct de vedere formal, taxa nu este imputată direct cumpărătorului final. Obligația fiscală revine expeditorului sau operatorului platformei de comerț electronic, în situația în care acesta este stabilit în afara Uniunii Europene. Responsabilitatea colectării și virării taxei către stat este gestionată prin intermediul firmelor de curierat, care au fost nevoite să își adapteze fluxurile logistice și administrative pentru a respecta noile cerințe. Coletul este identificat ca fiind eligibil pe baza informațiilor din declarația vamală, iar suma este evidențiată separat față de alte costuri de transport sau procesare.

Autoritățile au introdus această taxă ca parte a unui pachet mai amplu de reforme fiscale, într-un context marcat de presiuni bugetare și de creșterea accelerată a comerțului online transfrontalier. Unul dintre obiectivele principale ale măsurii este reducerea diferențelor de tratament fiscal dintre comercianții locali și marile platforme extracomunitare. În ultimii ani, volumele mari de produse ieftine livrate direct către consumatori au creat un dezechilibru pe piață, întrucât magazinele din România erau supuse unor costuri fiscale și administrative mai ridicate.

Pe lângă impactul asupra concurenței, taxa de 25 de lei este menită să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat și să limiteze fluxul masiv de bunuri cu valoare mică ce intrau în țară fără o contribuție fiscală proporțională. În același timp, măsura are și o componentă administrativă, urmărind o mai bună monitorizare a coletelor extracomunitare și a valorii reale declarate a acestora.

