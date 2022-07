Țeapă într-o benzinărie din Ploiești! Câți lei a plătit un șofer care a alimentat 22 de litri de motorină

O benzinărie din Ploiești a creat o mulțime de controverse în mediul online și nu numai după ce a refuzat să aplice inițial ieftinirea cu 50 de bani a prețului carburantului. Un conducător auto a avut de achitat mai mult decât și-ar fi imaginat după ce a alimentat mașina.

Se pare că nu este vorba de un caz singular în Ploiești, deoarece mai mulți șoferi s-au plâns de problemele pe care le întâmpină în momentul în care merg să alimenteze. Unul dintre cei păgubiți a postat chiar și o fotografie cu bonul fiscal pe care nu apare nicio scădere a prețului inițial.

O benzinărie din Ploiești a dat mai multe țepe conducătorilor auto

Inițial, un conducător auto a anunțat că una dintre benzinăriile din Ploiești nu a aplicat încă reducerea de 50 de bani, ce a intrat în vigoare încă de pe data de 1 iulie. Deși ar fi trebuit să se conformeze noilor reguli, proprietarii au omis acest aspect, iar conducătorii auto au fost nevoiți să alimenteze la preț întreg. După ce a fost făcut acest anunț, un alt conducător auto și-a publicat povestea în mediul online.

„Am presupus că se face ”marea” reducere de 50 de bani pe litru la casa de marcat, așa că am alimentat și am plătit fără să verific. Abia după ce m-am urcat în mașină și m-am uitat pe bon am văzut țeapa, însă nu m-am mai întors să cer explicații. Văzusem că prețul la pompă era 9,18 lei, dar am crezut că o să se scadă cei 50 de bani la casă. Din nefericire nu a fost așa … Aveți idee dacă e normal?”, a scris șoferul vizibil iritat de întregul eveniment.

În fotografia pe care a atașat-o mesajului din mediul online se poate vedea cu ochiul liber că pentru 22 de litri de benzină standard, șoferul a fost nevoit să achite aproape 202 lei. Dacă s-ar fi aplicat reducerea, așa cum ar fi trebuit, posesorul auto ar fi scos din buzunar aproximativ 191 de lei. După ce a fost publicată povestea benzinăriei din Ploiești, oficialii au început să acorde reducerea de 50 de bani.