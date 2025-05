Telenovelă între bogații fotbalului din România: din familia proprietarului FCSB s-a cuibărit în brațele fostului patron al lui Dinamo. Soția ex-patronului FCSB și Gigi Nețoiu, seară cu mângâieri erotice

Vă mai amintiți de Alina Gheorghe, fostă Geambazi, supranumită „Regina luxului”? Ex-soția nepotului multimilionar al lui Gigi Becali, de care Vasi Geambazi s-a despărțit în anul 2019, e pusă pe fapte mari, iar CANCAN.RO are detalii de senzație, dar și imagini tari cu „renegata” familiei Becali. Obișnuită cu opulența și cadourile scumpe, pe care Vasi Geambazi i le oferea pe bandă rulantă, protagonista noastră nu a pierdut timpul după divorț și a încercat să se reorienteze printre cei mai potenți domni. Apoi a dispărut brusc din peisaj și s-a mutat la Barcelona, însă, de curând, a lovit-o dorul de meleagurile mioritice, sau, mai bine spus, i s-a pus pata pe un milionar renumit în lumea fotbalului. Căci, deh, când te cuprinde virusul fotbalului, greu te mai poți lepăda de el. Practic, am putea spune că s-a dezis de roș-albaștri și a trecut la… câinii alb-roșii. Detaliem totul imediat!

Povestea de astăzi necesită o scurtă recapitulare a vieții tumultoase pe care a avut-o Alina. După o căsnicie eșuată cu nepotul latifundiarului din Pipera, cu care are și doi copii, ”Regina luxului„ nu a pierdut vremea. Știa patronul FCSB ce știa atunci când s-a opus relației dintre ea și nepotul său. Bine, după separarea celor doi, Gigi Becali i-a tăiat rația nepotului, care „decarta” sume impresionante de bani către Alina, în timpul căsniciei. De frică să nu rămână cote-goale la partaj, Gigi Becali i-a luat tot, inclusiv acțiunile de la FCSB, deoarece, până la un moment dat, Vasi Geambazi a fost patronul în acte al FCSB.

Însă Alina a „mirosit” că situația se agravează, așa că s-a cuibărit în brațele altor milionari (s-a scris despre o relație cu Gruia Stoica ori cu un celebrul multimilionar cunoscut ca „Regele medicamentelor”), dar nu s-a concretizat nimic cu nimeni, așa că a dat fuga în Barcelona. Dorul de casă și-a spus însă cuvântul, iar fosta doamnă Geambazi a poposit din nou în România. Motivul principal? Iubirea! A săgetat-o Cupidon și pe ea și pe nimeni altul decât pe… Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo și implicat, până nu demult, la FC Voluntari. Și iată cum s-a înfiripat o poveste de iubire ca în filme, consumată însă departe de ochii curioșilor.

Alina Gheorghe, fostă Geambazi trăiește o poveste de iubire interzisă cu Gigi Nețoiu

Când amorul te izbește în plex, n-ai cum s-o mai dai la întors. Regina luxului i-a sucit mințile iremediabil fostului acționar de la Dinamo, care a făcut tot ce i-a stat în putință s-o repatrieze pe Alina. Nota de plată n-a fost deloc mică. Ba chiar i-a pus la dispoziție o mașină, un Mercedes S-Class de toată frumusețea, în valoare de 150.000 de euro, cu ajutorul căreia să se poată deplasa. Cât despre deplasări, iată cum CANCAN.RO a fotografiat-o pe Alina Gheorghe fix atunci când se pregătea să meargă la întâlnire cu „iubi” (am auzit noi că așa îi place să îl alinte). Ziua în amiaza mare, șatena s-a oprit cu bolidul lui Nețoiu la o benzinărie, pentru a alimenta, asta deoarece urma să facă un drum de câteva ore.

Îmbrăcată provocator, cu niște pantaloni scurți, o bluză albă și balerini asortați, Alina a pornit către localitatea Cetate. Ghiciți cine are acolo o pensiune de toată frumusețea! Exact, Gigi Nețoiu, care o aștepta, nerăbdător, pe Alina cea erotică. Drumul a durat aproximativ patru ore, care probabil au trecut destul de greu, pentru că așa se întâmplă atunci când abia aștepți să te vezi cu persoana iubită. Însă revederea a fost dulce. Alina a parcat mașina la pensiunea milionarului, iar cei doi s-au retras aproximativ o oră și ceva la locația cu pricina. Dar seara nu s-a încheiat aici. După ce fosta soție a nepotului lui Gigi Becali și-a schimbat ținuta, cei doi au plecat către o altă locație. Dar povestea continuă. Urmează și alte detalii de senzație despre cei doi.

Vedeta care le servește drept paravan Alinei și lui Gigi Nețoiu

Astfel, în jurul orei 20:50, șatena și fostul acționar al alb-roșilor, însoțiți de un alt cuplu au ajuns la restaurantul lui Mircea Dinescu. Probabil s-au gândit că la moșia poetului sunt feriți de ochii lumii și se pot desfășura în liniște. Și așa au și făcut. Au stat la masă, au mâncat, au băut vinuri scumpe, și-au aruncat priviri galeșe unul celuilalt. Ba chiar la un moment dat, Alina s-a ridicat, din dorința de a fi mai aproape de cel care îi face inima să tresalte, l-a mângâiat, l-a dezmierdat și l-a alintat. Așa cum vă spuneam și în rândurile de mai sus, șatenei îi place să îi spună lui Gigi Nețoiu „iubi” și cu siguranță, nici lui nu-i displace acest apelativ. De precizat este și faptul că fosta nevastă a nepotului lui Becali pare că și-a luat rolul de „soție” foarte în serios (cu toate că încă există, oficial, o doamnă Nețoiu!).

Alina s-a arătat, așadar, toată seara, extrem de atentă la nevoile noii sale cuceriri, de fiecare dată când el avea nevoie de ceva, ea sărea imediat. Îl servea cu vin, ori de câte ori se golea paharul, ca o parteneră model. Ipostază în care nu prea ne amintim să o fi văzut pe vremea când era căsătorită cu Vasi Geambazi. Dar telenovela nu se încheie aici, urmează și alte detalii picante din viața celor doi, pe care le vom împărtăși în curând.

