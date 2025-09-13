Teo Costache, mesaj plin de ironie în ziua în care Ella Vișan trebuia să facă nunta cu Andrei Lemnaru: ”Să trăiască mireasa!”

Ziua de 13 septembrie 2025 ar fi trebuit să fie cu totul specială pentru Ella Vișan și Andrei Lemnaru, doi tineri care până nu demult erau considerați unul dintre cele mai sudate cupluri din mediul online. Relația lor, intens urmărită de public, a fost pusă la grea încercare odată cu participarea la show-ul „Insula Iubirii”, acolo unde povestea lor s-a schimbat radical.

În loc de o ceremonie fastuoasă, cu prieteni și familie adunați pentru a le celebra iubirea, ziua programată pentru nuntă a devenit un subiect de glume și comentarii ironice în spațiul virtual. Totul din cauza faptului că mariajul planificat nu a mai avut loc, iar atenția s-a mutat asupra noii legături pe care Ella a format-o cu ispita Teo, cel care a reușit să îi câștige inima pe parcursul filmărilor.

Ce ironie a făcut Teo despre nunta Ellei cu Andrei

Mai mult decât atât, chiar Teo a alimentat involuntar sau nu atmosfera din online. Acesta a publicat un material video banal la prima vedere, dar interpretat de mulți ca având un mesaj subtil, cu trimitere la evenimentul ratat. Faptul că postarea a apărut exact în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc nunta a amplificat speculațiile și discuțiile.

„Tulai, Doamne! Frumos aici la Sibiu! Mai venim?”, a transmis Teo.

„Da, să trăiască mirele, să trăiască mireasa!”, a răspuns unul dintre ispitele din sezonul trecut.

Transformarea poveștii de iubire dintre Ella și Andrei a fost una spectaculoasă și neașteptată. Cei doi formau un cuplu bine sudat înainte de a intra în emisiune, iar viitoarea lor căsătorie părea a fi doar următorul pas firesc într-o relație consolidată. În schimb, experiența trăită în cadrul show-ului le-a testat limitele și a adus schimbări majore.

Pe de altă parte, Andrei Lemnaru, cel care trebuia să devină soțul Ellei, s-a trezit în mijlocul unei situații extrem de delicate. Nunta planificată până în cele mai mici detalii a fost anulată, iar 13 septembrie, ziua care trebuia să marcheze un început de drum în doi, a devenit simbolul unei rupturi definitive.

