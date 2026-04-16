Teo Trandafir și Ilinca Vandici au reacționat la povestea Mihaelei Rădulescu: „Mi s-a făcut pielea de găină”

În urmă cu doar câteva zile, Mihaela Rădulescu dezvăluia, printr-o postare pe Instagram, că în ultimele luni ar fi fost umilită de familia lui Felix Baumgartner, fostul ei partener, care a murit în vara anului 2025.

Timp de opt luni, vedetei nu i s-a permis să se întoarcă în cele două case din Elveția. Mai mult decât atât, Mihaela a declarat că locuințele au fost alese și amenajate împreună cu parașutistul austriac.

„Nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, niciuna dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare… Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat. Nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept «tipica româncă», au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine! Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult”, a transmis Mihaela Rădulescu, în mediul online.

Ilinca Vandici: „Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta”

După mesajul publicat pe rețelele de socializare, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au comentat pe marginea subiectului. Indignarea s-a îndreptat către faptul că Mihaelei Rădulescu i s-a îngrădit dreptul a avea acces în locuințele pe care le-a achiziționat împreună cu Felix.

„Familia lui Felix efectiv i-a interzis Mihaelei accesul în casele lor. Nu i-au permis să-și ia bunurile, lucrurile… Acum zice ea aici că în momentul în care în sfârșit a primit permisiunea… Eu nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta. Ce faci, pui bodyguarzi la ușă? Nu lași femeia să intre în propria ei casă, chiar dacă nu e pe numele ei în acte? Sau poate că este, nu știu… Dar oameni suntem”, a spus Ilinca Vandici în direct la TV. „Nefiind pe numele ei…”, au fost și cuvintele rostite de Teo Trandafir.

Totodată, Mihaela Rădulescu a susținut că familia fostului partener a angajat împotriva ei trei avocați. Vedeta a explicat că își dorea doar să își recupereze lucrurile. Acestea se aflau în casele în care a locuit împreună cu parașutistul austriac.

„Nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit”, a precizat Mihaela Rădulescu.

