Teo Trandafir și Ilinca Vandici au reacționat la povestea Mihaelei Rădulescu: „Mi s-a făcut pielea de găină"

De: Elisa Tîrgovățu 16/04/2026 | 14:26
În urmă cu doar câteva zile, Mihaela Rădulescu dezvăluia, printr-o postare pe Instagram, că în ultimele luni ar fi fost umilită de familia lui Felix Baumgartner, fostul ei partener, care a murit în vara anului 2025.

Timp de opt luni, vedetei nu i s-a permis să se întoarcă în cele două case din Elveția. Mai mult decât atât, Mihaela a declarat că locuințele au fost alese și amenajate împreună cu parașutistul austriac.

„Nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, niciuna dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare… Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat.

Nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept «tipica româncă», au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine! Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult”, a transmis Mihaela Rădulescu, în mediul online.

Ilinca Vandici: „Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta”

După mesajul publicat pe rețelele de socializare, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au comentat pe marginea subiectului. Indignarea s-a îndreptat către faptul că Mihaelei Rădulescu i s-a îngrădit dreptul a avea acces în locuințele pe care le-a achiziționat împreună cu Felix.

„Familia lui Felix efectiv i-a interzis Mihaelei accesul în casele lor. Nu i-au permis să-și ia bunurile, lucrurile… Acum zice ea aici că în momentul în care în sfârșit a primit permisiunea… Eu nu înțeleg cum s-a putut întâmpla chestia asta. Ce faci, pui bodyguarzi la ușă? Nu lași femeia să intre în propria ei casă, chiar dacă nu e pe numele ei în acte? Sau poate că este, nu știu… Dar oameni suntem”, a spus Ilinca Vandici în direct la TV.

„Nefiind pe numele ei…”, au fost și cuvintele rostite de Teo Trandafir.

Totodată, Mihaela Rădulescu a susținut că familia fostului partener a angajat împotriva ei trei avocați. Vedeta a explicat că își dorea doar să își recupereze lucrurile.  Acestea se aflau în casele în care a locuit împreună cu parașutistul austriac.

„Nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit”, a precizat Mihaela Rădulescu.

CITEȘTE ȘI: Andreea Perju, dezvăluiri despre umilințele îndurate de Mihaela Rădulescu: „Familia lui se comportă ca și cum ea a fost doar o pasageră”

Mihaela Rădulescu, confesiuni neașteptate. Vedeta a explicat de ce nu a putut să îi respecte ultima dorință a fostului partener

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Știri
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei
Știri
Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Izvorul Tămăduirii 2026, ziua în care apa face minuni! Ce trebuie să faci ca să ai noroc și sănătate tot anul
Click.ro
Izvorul Tămăduirii 2026, ziua în care apa face minuni! Ce trebuie să faci ca să...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Promotor.ro
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei
Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan ...
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan Kovacs: „Ce să vezi la el? E și urât, și sărac”
Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea
Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul ...
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din Snagov a fost condus pe ultimul drum
Vezi toate știrile