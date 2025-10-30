Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | 3 greșeli în maximum 9 secunde: Le puteți găsi pe toate?

Test de inteligență | 3 greșeli în maximum 9 secunde: Le puteți găsi pe toate?

De: Andreea Stăncescu 30/10/2025 | 10:35
Test de inteligență | 3 greșeli în maximum 9 secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de inteligență

CANCAN.RO a pregătit pentru tine un test de atenție care îți va pune la încercare spiritul de observație și gândirea logică. În imaginea de mai jos, aparent totul pare perfect normal, însă se ascund trei greșeli subtile pe care doar cei foarte atenți le pot identifica. Crezi că ai ochiul ager și mintea ascuțită? Privește cu atenție scena din birou și încearcă să găsești cele trei greșeli cât mai repede posibil. Timpul este de doar 9 secunde!

Acest tip de provocări pun la încercare gândirea logică, atenția la detalii și inteligența. Internauții adoră aceste jocuri de puzzle, deoarece stimulează abilitățile de rezolvare a problemelor și contribuie la antrenarea creierului. Exercițiile pot lua forma unor ghicitori vizuale, probleme de logică sau puzzle-uri matematice.

Rezolvarea lor te ajută să gândești „în afara cutiei”, să găsești soluții creative și să îți îmbunătățești considerabil capacitatea de concentrare. Practicându-le constant îți dezvolți agilitatea mentală și îți consolidezi performanțele cognitive. Ești pregătit să îți testezi atenția și inteligența?

Încearcă acest puzzle vizual! Este o modalitate excelentă de a verifica cât de bine observi detaliile și cât de rapid poți descoperi greșelile ascunse. Imaginea prezintă o scenă de birou, cu doi bărbați și o femeie. La prima vedere, totul pare în regulă, însă nu totul este așa cum crezi, fiindcă se regăsesc observa trei greșeli.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Tu poți rezolva testul?

Le poți descoperi în doar 9 secunde? Dacă da, înseamnă că ai o minte ageră și o capacitate de observație excelentă. Privește imaginea cu atenție, analizează fiecare detaliu și vezi dacă poți identifica elementele care nu au sens.

Gata? Timpul s-a scurs! Iată care este soluția testului de atenție:

  • Bărbatul de la birou are picioarele unei rațe.
  • Cel care stă în picioare poartă bluza pe dos și încă are eticheta pe ea.
  • Femeia folosește un mouse care nu este conectat.
Rezolvarea testului de atenție

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!

Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 9 + 13 = 19
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 9 + 13 = 19
Test de perspicacitate | Aceste două femei par identice, dar nu sunt. Găsiți toate diferențele!
Teste IQ
Test de perspicacitate | Aceste două femei par identice, dar nu sunt. Găsiți toate diferențele!
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți...
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O ...
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat ...
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul ...
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande ...
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande criminale
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin ...
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin timp: ”Am o frică reală”
Vezi toate știrile
×