Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?

De: Anca Chihaie 02/01/2026 | 08:40
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de inteligență

Testul de inteligență de astăzi te provoacă să își pui mintea la contribuție. Totuși, testul ne cere să observăm detaliile cu atenție și să oferim răspunsul într-un timp cât mai scurt.

Legătura dintre numerele din imagine este următoarea: fiecare număr este egală cu suma dintre penultimul număr și dublul antepenultimului
1
3
5 = 3 + 2×1
11 = 5 + 2×3
21 = 11 + 2×5
Așadar, următorul număr va fi:
21 + 2×11 = 21 + 22 = 43

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEȘTE ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință

Testul începutului de 2026 | Care dintre aceste 3 familii nu este reală?

