Test de inteligență | Ecuația 5-5=7 poate fi rezolvată printr-o mutare simplă. Ți-ai dat seama care este?

Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit. Ecuația 5-5=7 poate fi rezolvată printr-o mutare simplă. Tu ai reușit să-ți dai seama care este? Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție, așa că ai face bine să te grăbești! 3, 2, 1… Start!

Provocările cu bețe de chibrit par, la prima vedere, niște jocuri simple, dar adevărul e că îți pot pune serios mintea la lucru. Cea de astăzi este un exemplu perfect în acest sens: ai ecuația 5-5=7, construită din chibrituri. Și, evident, ceva nu e bine.

Regula e simplă: ai voie să muți doar un singur băț de chibrit. Atât! Iar prin mutarea asta trebuie să obții o ecuație corectă. Dacă stai să te uiți câteva secunde, mintea va începe să caute tot felul de variante, dar soluția nu este chiar la vedere.

Acest tip de exercițiu nu e doar o joacă. Specialiștii spun că asemenea puzzle-uri îți antrenează atenția, memoria și gândirea creativă. E un fel de „fitness” pentru creier, iar beneficiile se simt mai ales pe termen lung.

Dacă ești genul competitiv, încearcă să rezolvi testul în mai puțin de 10 secunde. Dacă nu îți iese, nu te enerva. Încearcă din nou. Uneori, răspunsul apare exact atunci când te-ai hotărât să renunți.

Le poți trimite acest test și prietenilor tăi pentru a vedea dacă ei reușesc să-și dea seama despre ce este vorba. Nu uita să le precizezi încă de la început faptul că timpul este limitat.

Care este răspunsul corect

Tu ai reușit să-ți dai seama despre ce este vorba? Dar prietenii tăi? Dacă nu, nu îți face griji! Există multe alte teste pe care le poți încerca și care pot fi pe placul tău. Îți urăm mult noroc data viitoare!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem soluția! Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț din cifra 5 (primul din ecuație) și să transformi în „6”, iar la rezultat, „7” se transformă în „1”. Formula devine 6-5=1! Noi am atașat în cadrul acestui articol, mai jos, o imagine unde se poate vedea rezolvarea. Așa îți va fi mai ușor să-ți dai seama despre ce este vorba!

