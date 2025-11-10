Test de inteligență | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascunde numărul ’86’ în doar 9 secunde!

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență foarte interesant, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică ce o să vă pună gânduri. Trebuie să priviți cu atenție imaginea de mai sus și să găsiți numărul 86 printre numerele 68. Este nevoie de o mare putere de concentrare pentru a identifica „intrusul”. Mai mult decât atât, aveți doar 9 secunde la dispoziție. Așadar, nu mai stați pe gânduri, analizați fotografia și spuneți răspunsul corect. Mult succes!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere sau iluzii optice, așa cum e cel de mai jos. Este o metodă bună de a vă măsura coeficientul de inteligență. Totodată, este și distractivă.

Test IQ: Unde se află numărul 86?

Sunteți pregătiți? Așa cum am precizat, aveți doar 9 secunde la dispoziție pentru a desluși această iluzie optică deloc ușoară. Priviți imaginea și porniți cronometrul! În cât timp reușiți să observați numărul 86?

Stop cronometru! Este timpul să aflați răspunsul corect, asta dacă nu ați identificat și singuri unde se află numărul 86. Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test de inteligență pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste privirii. Așa cum am menționat mai sus, este menit să vă antreneze mintea și aveți nevoie de o putere mare de concentrare.

Îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama unde este „intrusul” în fotografie. Ei bine, 86 este al 5-lea număr de pe al 5-lea rând. Priviți imaginea de mai jos pentru a înțelege mai bine și a descoperi unde se află, de fapt!

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

