Test de logică | În această fotografie sunt ascunse 5 cărți. Le puteți găsi pe toate?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică tare interesant. În fotografia de mai sus sunt ascunse 5 cărți. Le poți găsi pe toate? Dacă da, spor la treabă! Mare atenție la fiecare detaliu!

Să recunoaștem, creierul și ochii noștri pot fi ușor păcăliți să creadă că ceva este real, chiar dacă nu este. Aici intervin iluziile vizuale; aceste imagini sunt concepute pentru a exploata această tendință a creierului și a ochilor noștri cu mare efect.

Iluzii vizuale sunt excelente pentru testarea acuității vizuale a unei persoane. Aceste imagini care ne pun mintea la încercare ne provoacă percepția și abilitățile vizuale. Pe lângă testarea abilităților de observare, aceste puzzle-uri stimulează creativitatea și oferă creierului nostru un antrenament rapid. Practicarea regulată a unor astfel de provocări poate îmbunătăți abilitățile cognitive, contribuind astfel la prevenirea declinului cognitiv la persoanele în vârstă.

Test de logică | În această fotografie sunt ascunse 5 cărți

REZOLVARE: Ceea ce pare a fi o întâlnire în parc se transformă brusc într-o vânătoare de cărți, la care se alătură și șeriful din fundal. Omul aleargă încoace și încolo încercând să găsească toate cele 5 cărți. Îți oferim un mic indiciu! Tot ce putem spune este că nu se află în într-un singur loc, așa că trebuie să verifici întreaga imagine cu mare atenție și muuultă răbdare. Tu crezi că reușești să deslușești misterul acestui test IQ? Dacă nu ai reușit să le identifici, noi am marcat cele 5 cărți în imaginea de mai jos.

Felicitările noastre se îndreaptă către cei care au reușit să descopere cărțiel, în special celor care s-au și încadrat în timpul impus. Dacă nu i-ai dat de cap acestui test de inteligență nu trebuie să te descurajezi. AICI poți exersa mai multe astfel de provocări. Aceste joculețe sunt ideale daca își dorești să îți îmbunătățești nivelul IQ. Cu cât faci mai multe teste de inteligență, cu atât își vei îmbunătăți capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Iluzie optică virală | Găsește chipul uman din această imagine. Geniile îl descoperă în doar 17 secunde!

Test de logică | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în 15 secunde!