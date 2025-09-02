Acasă » Teste IQ » Test de logică | Puteți identifica toate cele 3 diferențe în cel mult 27 de secunde?

Test de logică | Puteți identifica toate cele 3 diferențe în cel mult 27 de secunde?

De: Denisa Iordache 02/09/2025 | 16:34
Test de logică | Puteți identifica toate cele 3 diferențe în cel mult 27 de secunde?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică interesant. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe între cele două imagini. Recordul este de 27 de secunde. Crezi că te încadrezi? Dacă da, spor la treabă!

Testele IQ sau testele de logică au devenit cunoscute în momentul în care psihologii au încercat să descopere nivelul de inteligență al fiecărei persoane. În acest moment există mai multe categorii de teste care stârnesc interesul oamenilor, printre care se numără și testele cu cifre, cu bețe de chibrit, iluziile optice sau galeriile foto.

Test de logică

Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci provocarea de mai jos este pentru tine. Uită-te cu atenție la aceste două imagini. La prima vedere veți observa că nu există diferențe. Cu toate acestea, aparențele pot fi destul de înșelătoare. Există 3 mici diferențe ascunse între ele, iar provocarea ta este să le găsești în doar 27 de secunde. Crezi că este ușor? Ei bine, această provocare este mai complicată decât pare.

Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. În esența lor, aceste puzzle-uri conțin două imagini similare, însă există diferențe subtile ascunse între ele.

Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8%...

REZOLVARE: Timpul a expirat! Felicitările se îndreaptă către cei care au găsit cele trei diferențe ascunse în imagine. Pentru cei care nu au reușit, vă vom oferi răspunsul. În imaginea de mai jos sunt încercuite cele trei diferențe.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEȘTE ȘI:

Iluzie optică virală | Nu toate literele din această imagine sunt „W”. Puteți descoperi „intrusul”?

TEST IQ | Găsiți cuvântul „vapor” în cel mult 8 secunde!

Tags:
Iți recomandăm
Test de inteligență | În acest șir de numere ‘8’ se ascunde un intrus. Găsește-l 10 secunde!
Teste IQ
Test de inteligență | În acest șir de numere ‘8’ se ascunde un intrus. Găsește-l 10 secunde!
Iluzie optică virală | Găsește chipul uman din această imagine. Geniile îl descoperă în doar 17 secunde!
Teste IQ
Iluzie optică virală | Găsește chipul uman din această imagine. Geniile îl descoperă în doar 17 secunde!
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Gandul.ro
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a enervat-o cel mai tare în show: „Se credeau Dumnezeu pe pământ”
Click.ro
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Digi 24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului
Digi24
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie...
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Promotor.ro
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne ajută”
kanald.ro
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne...
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
kfetele.ro
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe...
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
go4it.ro
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu...
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
Fanatik.ro
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi...
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și...
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Romania TV
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din 2026
Capital.ro
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din...
Facturi mai mici la energie. Cinci măsuri anunțate pentru români
evz.ro
Facturi mai mici la energie. Cinci măsuri anunțate pentru români
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari. Este rar și are o duritate ridicată
Gandul.ro
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în...
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
as.ro
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV:
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci...
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
radioimpuls.ro
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci...
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Fanatik.ro
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă...
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM...
Știrile zilei, 28 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 28 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat
Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat
Am trăit o minciună! Cum arată harta lumii, de fapt. Ce este la sud de România
Am trăit o minciună! Cum arată harta lumii, de fapt. Ce este la sud de România
Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: ...
Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: Bogdan de la Ploiești & Vanessa @ NUBA 🥰😍😎 + I-a plătit nota de ziua ei: 9640 RON 🥇👏💵💰
Cine este Octavian Micleușanu, singurul fotograf român de la Festivalul de Film de la Veneția
Cine este Octavian Micleușanu, singurul fotograf român de la Festivalul de Film de la Veneția
Legătura dintre Andi Moisescu și Andra și noul jurat de la ”Românii au talent”, Carmen Tănase: ...
Legătura dintre Andi Moisescu și Andra și noul jurat de la ”Românii au talent”, Carmen Tănase: ”Poți să crezi așa ceva?”
Vezi toate știrile
×