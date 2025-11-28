Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Identificați pitonul ascuns în această iluzie optică virală

28/11/2025 | 10:22
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care să vă stârnească interesul, în această zi de vineri. Este vorba despre un test de perspicacitate menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, în imaginea de mai sus se află un piton ascuns. Trebuie să îl identificați cât de repede puteți. Așadar, nu mai stați pe gânduri, priviți cu atenție și aflați unde se ascunde. Mult succes!

Puzzle-urile vizuale sunt o formă de jocuri de logică ce testează gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor pe care cititorul le are. Cele mai comune astfel de provocări implică găsirea unei greșeli, rezolvarea unui cod sau descoperirea unui obiect ascuns în imagine. Studiile arată că rezolvarea acestora îmbunătățește concentrarea, memoria și, în timp, chiar și coeficientul de inteligență.

Identificați pitonul ascuns în această iluzie optică virală

Iluzia de astăzi este concepută inteligent pentru a-ți testa percepția. Imaginea pare a fi o scenă ce înfățișează o grădină frumoasă, luxuriantă, plină de flori și vegetație. Provocarea de astăzi este să găsești pitonul ascuns în această superbă operă de artă. Privește cu atenție această imagine și concentrează-te!

Poți dovedi că ai un nivel de IQ de 140 sau mai mare și o vedere 20/20? Folosește-ți abilitatea de super-viziune cu un IQ de peste 140, găsește pitonul ascuns în această minunată iluzie optică – în doar 9 secunde!

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți o astfel de iluzie optică pentru că este realizată în așa fel încât să joace feste privirii. Nu mulți oameni reușesc să răspundă corect acestei provocări care testează coeficientul de inteligență, mai ales în doar 9 secunde.

Îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama unde se află pitonul ascuns. Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. Privește în partea stângă, în zona de jos, lângă plantele verzi — acolo este ascuns un piton verde în această frumoasă operă de artă.

Foto: jagranjosh.com

Acest test IQ poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

×