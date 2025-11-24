Acasă » Teste IQ » Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit

Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit

24/11/2025 | 09:43
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

Testele de logică și provocările vizuale sunt o modalitate excelentă de a-ți pune mintea la contribuție și de a-ți evalua rapid capacitatea de concentrare. Un simplu joc cu bețe de chibrit poate dezvălui cât de atent ești la detalii și cât de repede poți găsi soluții creative. Exercițiul de mai jos te va pune în dificultate și trebuie să-i faci față.

Un astfel de exercițiu nu doar că stimulează gândirea logică, dar îți dezvoltă și capacitatea de a privi o problemă din mai multe unghiuri. De multe ori, soluția nu constă în calcule complicate, ci în abilitatea de a observa detalii aparent nesemnificative și de a le da o nouă interpretare. Acesta este și farmecul testelor cu bețe de chibrit.

Simplitatea lor ascunde provocări ingenioase, care te obligă să îți depășești tiparele obișnuite de gândire. În plus, astfel de puzzle-uri sunt excelente pentru antrenarea minții, fie că le rezolvi pentru divertisment, fie că le folosești ca exerciții de antrenament intelectual. Indiferent de motivație, ele te ajută să devii mai atent, mai creativ și mai flexibil în modul în care abordezi situațiile cotidiene.

În exercițiul inițial, ecuația 4 + 9 = 6 este evident incorectă. Pentru a repara enunțul trebuie să te gândești și să vezi ce băț trebuie să muți. Acest test de inteligență este perfect pentru cei care vor să-și verifice coeficientul de IQ într-un mod rapid și distractiv. Chiar dacă problema pare banală, pentru a o rezolva ai nevoie de atenție sporită și de un raționament bine structurat.

Rezolvarea testului

Tot ce trebuie să faci este să muți bățul de chibrit care se află vertical și conturează cifra 6. Așezând acel băț în fața lui 4, el se transformă în semnul minus. În acest fel, obții varianta corectă: –4 + 9 = 5.

