TEST IQ | Nu toate literele din această imagine sunt „d”. Găsiți-o pe cea diferită!

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit: noi îți prezentăm astăzi un super test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare.

Brain teaser-ele sunt provocări amuzante pentru minte, concepute să-ți stimuleze creativitatea și gândirea critică. Ele par de multe ori simple la prima vedere, însă soluția necesită să privești lucrurile dintr-o perspectivă neobișnuită și să ieși din tiparele obișnuite de gândire. Tocmai această schimbare de percepție face jocul atât de interesant.

Rezolvare test IQ

Pe lângă caracterul distractiv, astfel de puzzle-uri te ajută să devii mai atent, îți îmbunătățesc memoria și îți îmbunătățesc capacitatea de rezolvare a problemelor. Sunt atractive pentru oamenii de toate vârstele, datorită modului în care reușesc să pună mintea în mișcare.

Fie că vorbim despre întrebări ingenioase, puzzle-uri cu numere sau iluzii vizuale, aceste provocări reprezintă o modalitate excelentă de a-ți antrena creierul în timp ce te distrezi. Provocarea de astăzi constă în a găsi litera diferită dintr-un șir de litere „d”. Dacă te consideri un geniu cu un IQ peste 140, încearcă să descoperi litera ascunsă în doar 11 secunde.

Imaginea prezintă un puzzle vizual în care toate caracterele par identice la prima vedere, însă una dintre litere este diferită. Dacă ai o perspicacitate peste medie și un ochi bine antrenat, încearcă să descoperi litera ieșită din tipar în cele 11 secunde ale provocării. Dacă nu ai găsit răspunsul, nu te îngrijora: l-am încercuit noi pentru tine, în poza de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

Q între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

