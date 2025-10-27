Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc inima care se ascunde în poză, în 28 de secunde

Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc inima care se ascunde în poză, în 28 de secunde

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 16:30
Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc inima care se ascunde în poză, în 28 de secunde
sursă foto: Jagranjosh

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență special conceput pentru cele mai ascuțite minți. Ai la dispoziție 28 de secunde ca să descoperi inima ce se ascunde în imaginea de mai jos. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență sunt concepute pentru măsurarea inteligenței generale, oferind un scor IQ total derivat din performanța celui care îl rezolvă. Inteligența umană este un concept complex, iar „dimensiunea” sa a evoluat seminificativ de-a lungul timpului. Astfel de provocări permit o analiză detaliată a ariilor cognitive în care oamenii excelează sau întâmpină dificultăți, informații cruciale pentru dezvoltarea unor strategii educaționale și intervenții personalizate.

Test de perspicacitate | Inima care se ascunde în poză

Provocarea de astăzi este să descoperi unde este inima ascunsă în imagine. Ai la dispoziție 28 de secunde pentru a face asta. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă! Te ajutăm cu un mic indiciu: concentrează-ți privirea în partea dreaptă a desenului.

sursă foto: Jagranjosh

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care doresc să își crească nivelul IQ-ului. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori...
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în locul unui smartphone iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în...
sursă foto: Jagranjosh

Ce este nivelul IQ și cum se stabilește

IQ-ul reprezintă un coeficient de inteligență destinat să evalueze și să delimiteze abilitățile și potențialul intelectual al unei persoane. Scorul IQ realizat de o persoană nu este un număr izolat, limitat. Ci reprezintă modul în care rezultatele unui individ supus unui test IQ se compară cu cele ale altor persoane de aceeași vârstă și cu factori socio-demografici apropiați.

Aceste numere se încadrează într-o delimitare standard între: inteligența scăzută, inteligența medie, inteligența crescută și geniu. Fiecare coeficient evidențiază abilitățile intelectuale ale unei persoane. IQ-ul nu este însă un indicator definitiv al succesului sau abilităților unei persoane, deoarece succesul și competențele sunt influențate și de factori cum ar fi motivația, creativitatea, abilitățile sociale și mediul înconjurător.

În general, scorurile IQ sunt distribuite astfel:

  • sub 70: sub medie cu posibile dificultăți de învățare
  • 70-89 – sub medie
  • 90-109 – medie
  • 110-109 – peste medie
  • 120-129 – inteligență superioară
  • peste 130 – inteligență foarte ridicată sau ”geniu”

Cel mai tare test psihologic | Ce vezi prima dată în această poză? Răspunsul îți va reliefa cea mai adâncă și secretă dorință

Test de inteligență | Un singur cuplu este diferit de toate celelalte. Îl puteți identifica?

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte animale se ascund, de fapt, în această imagine?
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații...
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele imagini de la mormântul lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa. Cine îl vizitează ...
Primele imagini de la mormântul lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa. Cine îl vizitează zilnic
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: ...
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu ...
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…”
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are ...
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Vezi toate știrile
×