Acasă » Știri » Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc șoricelul care se ascunde în poză, în 28 de secunde

Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc șoricelul care se ascunde în poză, în 28 de secunde

De: Alina Drăgan 02/12/2025 | 17:27
Test de perspicacitate | Numai geniile găsesc șoricelul care se ascunde în poză, în 28 de secunde

Este marți și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată mai jos și să găsești unde se ascunde șoricelul. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele de inteligență sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor IQ, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Numai geniile găsesc șoricelul care se ascunde în poză

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea de mai jos și să îți dai seama unde stă ascuns șoricelul. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să cadă în partea de jos a imaginii, spre extrema dreaptă.

Dacă nici până acum nu ați reușit să localizați șoricelul o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care se află. Găsiți răspunsul corect în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 17 + 3 = 3, mutând un singur chibrit

Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!

Tags:
Iți recomandăm
Cât costă cojocul ciobănesc pe care Diana Șoșoacă l-a purtat de Ziua Naționaă a României: ”La Gigi Becali înțeleg ironia”
Știri
Cât costă cojocul ciobănesc pe care Diana Șoșoacă l-a purtat de Ziua Naționaă a României: ”La Gigi Becali…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o...
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Gandul.ro
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
„Ceață pe creier”. Un nutriționist dezvăluie motivele pentru care nu ar trebui să bem „niciodată” cafea pe stomacul gol
Adevarul
„Ceață pe creier”. Un nutriționist dezvăluie motivele pentru care nu ar trebui să...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Gandul.ro
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă cojocul ciobănesc pe care Diana Șoșoacă l-a purtat de Ziua Naționaă a României: ”La ...
Cât costă cojocul ciobănesc pe care Diana Șoșoacă l-a purtat de Ziua Naționaă a României: ”La Gigi Becali înțeleg ironia”
Ce se întâmplă cu agresoarea senatoarei POT. Magistrații, decizie de ultimă oră în cazul Oanei ...
Ce se întâmplă cu agresoarea senatoarei POT. Magistrații, decizie de ultimă oră în cazul Oanei Ungureanu!
Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o ...
Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o curtau: „Devine serioasă treaba!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Ce este „sindromul bradului de Crăciun”, de fapt. Milioane de români sunt afectați în perioada ...
Ce este „sindromul bradului de Crăciun”, de fapt. Milioane de români sunt afectați în perioada sărbătorilor de iarnă
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de la Cotroceni, de Ziua Națională a României. ...
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de la Cotroceni, de Ziua Națională a României. Imaginile s-au viralizat!
Vezi toate știrile
×